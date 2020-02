El viceministre de Sanitat iranià, contagiat pel brot de coronavirus

La població iraniana porta dies desconfiant del règim dels aiatol·làs per la manera com estan gestionant l'expansió del brot de coronavirus al país. Denuncien, sobretot, dos fets: el primer, que el govern pugui estar ocultant el nombre real de víctimes per la malaltia –que seria més elevat del que diuen les xifres oficials–; el segon, que no s'estan prenent moltes de les mesures que recomanen els experts, com confinar la població de Qom, focus de l'epidèmia a terres iranianes.

Aquest dimarts, però, hi ha hagut un canvi. El govern ha admès el risc que suposa el brot de Covid-19 i ha demanat a la població que intenti no sortir de casa. Una mesura gegant, en un país de més de 80 milions de persones. "És més segur quedar-se a casa", ha dit el portaveu del ministeri de Sanitat, Kianoush Jahanpour.

Potser aquest canvi de discurs és degut al fet que el mateix govern, que fa uns dies no volia informar sobre l'estat de l'epidèmia al país perquè ho considerava "un tema polític", ja té un contagi a casa. Les autoritats iranianes han anunciat que el viceministre de Sanitat iranià, Iraj Harirchi, ha donat positiu per coronavirus. "El test a Iraj Harirchi, que ha estat a primera línia per fer front al virus, ha donat positiu", ha anunciat el portaveu Alireza Vahabzadeh. Dilluns, en una compareixença davant la premsa, ja es va poder veure com Harirchi s'eixugava constantment la suor del seu rostre i feia cara de no trobar-se gaire bé.

This is not good. Iranian Deputy Health Minister who heads government panel for coronavirus response, has tested positive himself! Yesterday, he looked feverish standing next to Rouhani government’s spokesman at a televised press conference! pic.twitter.com/gAyFsnDhkH — Ali Noorani (@ali_noorani_teh) February 25, 2020

Aquest canvi de discurs, però, no ha servit per apaivagar la polèmica sobre la fiabilitat de les xifres que proporciona l'equip de Hassan Rouhani. El règim ha actualitzat aquest dimarts el balanç: 15 morts i 95 infectats.

Una població que desconfia

Però encara ressonen les paraules, d illuns, del diputat de Qom, Ahmad Amirabadi. El polític va denunciar que en aquesta ciutat ja havien mort almenys 50 persones per la malaltia, i que el número de contagis es multiplicava. "Fins i tot em vaig discutir amb el ministre de Sanitat, perquè estan mentint a la població", va assegurar. El règim negava ahir aquestes xifres. Avui, ho continua fent.

Mentrestant, molts iranians recorden aquests dies un episodi recent. Un episodi que va indignar bona part de la població, que va intensificar una onada de protestes antigovernamentals, i que ha posat en el punt de mira la credibilitat del règim: l'avió ucraïnès estavellat fa dos mesos a Teheran amb 176 persones a bord.

L’Iran admet que va abatre l'avió ucraïnès amb un míssil "per error"

En un primer moment, l'Iran es va desvincular de l'incident i va reiterar que es tractava d'un accident, presumiblement provocat per un problema tècnic de l'aparell. Dies més tard, el president Hassan Rouhani va sortir per reconèixer que van ser les forces iranianes les que van abatre l'avió comercial perquè el van confondre amb un míssil. Durant dies, ho van ocultar.