Una vintena de nens ferits en un atac a cops de martell en una escola de Pequín

Un home ha entrat en una escola primària de Pequín aquest dimarts i ha ferit una vintena de nens a cops de martell en un acte que les autoritats han qualificat de "venjatiu". I és que l'atacant, de 49 anys, era treballador del centre educatiu i formava part de l'equip de manteniment. L'escola, però, no li havia renovat el contracte, segons ha informat la cadena de televisió estatal, CCTV.

L'agressor ha atacat alumnes de fins a sis cursos diferents aprofitant que era l'estona del canvi de classe. Per a l'atac ha utilitzat un martell que feia servir per a les tasques de manteniment del col·legi.

Les víctimes han sigut traslladades a diversos hospitals de la capital. Tot i que no hi ha ferits greus, hi ha tres infants que estan en "situació crítica", segons ha declarat un representant del districte de Xicheng, on és l'escola, al cor de la capital xinesa. La resta de víctimes no estan en perill. Aquest districte de la capital és un dels centres neuràlgics de l'economia i el comerç.

Un equip policial s'ha desplaçat fins a l'escola i ha recollit "proves físiques" per aclarir l'atac. S'han endut les proves dins d'unes bosses blanques segellades, segons ha explicat l'agència Reuters.

La policia davant de l'escola de primària que ha patit l'atac amb martell.

En un vídeo difós a la plataforma xinesa WeChat es veu com el director del col·legi es reuneix amb mares i pares, molt angoixats, d'alguns alumnes en una aula de l'escola per explicar-los el que havia passat. La difusió de les imatges ha generat pànic i molts familiars dels estudiants han anat corrents al col·legi per demanar informació.

El pare d'un alumne ha explicat: "Tot i que l'atac ha passat a la mateixa planta on estudia el meu fill, ell no s'ha assabentat de res". I l'home preferia no explicar res al nen per evitar que "tingui por" d'anar a escola.

Els pares de la majoria d'alumnes de l'escola no havien estat informats de l'atac i s'han reunit davant la porta del col·legi, com cada dia, per esperar que sortissin els seus fills. "He sentit que els nens han sigut atacats amb un ganivet, estic molt nerviosa", ha dit una mare que buscava el seu fill. Davant del col·legi hi havia un gran desplegament policial. Un pare també ha explicat que estava "consternat" pel que havia passat, tot i que l'escola ha continuat amb la seva activitat habitual.

No és un cas aïllat

A la Xina són poc habituals els atacs amb armes de foc en escoles –com passa per exemple als Estats Units– perquè hi ha un control molt restrictiu d'aquest tipus d'armes. En canvi, durant els últims anys sí que han augmentat les agressions amb ganivets i armes blanques a centres educatius.

Per exemple, a finals d'aquest octubre passat una dona va ferir amb un ganivet 14 infants en una escola bressol a Txungking, al centre del país. Un altre cas va ser l'abril de l'any passat, quan un jove va matar amb arma blanca nou persones i en va ferir 10 més en un institut al nord del país. Suposadament, l'autor de l'atac havia patit abús escolar quan era estudiant. El gener del 2017 un home també va seguir el mateix patró i va ferir 12 nens amb una arma blanca. Va ser condemnat a pena de mort.

Els experts relacionen aquesta tipus de violència a l'augment de l'atur i les desigualtats socials a la Xina. També ho atribueixen a la manca d'assistència mèdica a persones amb malalties mentals, i al fet que aquests atacs han generat un efecte d'imitació.