24.473 visites a webs porno a Westminster en quatre mesos

Enmig d’una remodelació de govern més profunda del que probablement hauria desitjat fer Theresa May -en bona mesura provocada per la renúncia forçada poc abans de Nadal del número 2 de l’executiu britànic, Damian Green, per haver mentit sobre la troballa de material pornogràfic al seu ordinador del Parlament-, ahir es van conèixer les xifres dels intents que, des de la xarxa d’internet del palau de Westminster, s’han fet per accedir a pàgines de contingut per a adults entre els mesos de juny i octubre de l’any passat: en total, 24.473.

Això representa 160 demandes diàries de mitjana fetes des de tota mena d’aparells -ordinadors, tauletes o mòbils, personals o de feina- utilitzats per parlamentaris, membres de la Cambra dels Lords (pars) o els ajudants i equips de treball d’uns o altres. Durant el setembre es va registrar la quantitat de sol·licituds d’accessos més alta, ja que va arribar als 9.467, tant des de la Cambra dels Lords com des de la dels Comuns.

En qualsevol cas, els 24.473 intents de veure o accedir a webs amb pornografia podrien semblar molt però, segons les dades difoses per l’agència Press Association, en termes proporcionals reflecteixen una caiguda d’aquestes compromeses visites virtuals o demandes de visites en relació amb el nombre d’intents que es van fer en anys anteriors. El 2016 n’hi va haver 113.208; més de 213.000 el 2015; encara més d’un quart de milió el 2014 i una xifra superior als 355.000 el 2013.

Oficialment es considera que “la gran majoria dels intents d’accedir-hi no són deliberats”, va assegurar una font de Westminster a Press Association després que es coneguessin les dades. La revelació d’aquestes pràctiques al Parlament britànic afegeix pressió a la classe política del Regne Unit, que des de les acusacions d’assetjament sexual llançades contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein ha vist com s’han multiplicat les denúncies contra diputats i lords.