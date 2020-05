Els voluntaris de la vacuna d'Oxford s'exposen al virus en entorns hospitalaris

L'equip de vacunologia de la Universitat d'Oxford i de l'Institut Jenner de la mateixa ciutat que va començar a mitjans d'abril l'assaig clínic en humans d'un prototip d'antídot contra el coronavirus ja l'ha inoculat en més de mil persones, ha anunciat aquest dijous el professor John Bell, membre emèrit de la mateixa institució. Els primers resultats sobre l'eficàcia podrien arribar a mitjans de juny, però Bell ha assegurat que, de moment, s'ha mostrat prou segur.

Amb tot, el mateix equip, que dirigeix la professora Sarah Gilbert, ha decidit els últims dies fer un pas més en l'intent de demostrar la potencial eficàcia del prototip. Per tant, ha orientat l'assaig entre personal hospitalari, que és el col·lectiu més susceptible de resultar infectat de manera aleatòria. Després de més de set setmanes de confinament al Regne Unit, la ràtio d'infecció general a tot al país ha baixat per sota d'1. Els voluntaris han estat captats, majoritàriament, entre Oxford, Londres, Bristol i Southampton. En tots els casos, però, els científics que dirigeixen l'assaig han descartat inocular el virus als participants.

"La malaltia està en remissió i correm el risc que el virus no sigui prou actiu perquè es contagiï gent", ha declarat Bell aquest dijous al matí a la BBC. "Ara tenim bones dades sobre la quantitat de malaltia que hi ha en circulació. La població que té un risc força elevat són els sanitaris". Així, l'experiment ja s'ha traslladat a la població de treballadors sanitaris, perquè la "prevalença de la malaltia és aproximadament del quatre per cent", ha assegurat Bell.

Un dels problemes de l'assaig és que necessita una quantitat prou alta de persones que hagin sigut inoculades –la professora Gilbert aspira a 5.000 quan s'hagin completat les diferents fases– per comprovar-ne l'eficàcia. Però, alhora, cal que hi hagi prou transmissió comunitària perquè els conillets d'índies s'hagin exposat prou al virus per determinar si la vacuna ha resultat efectiva.

Entre els 1.102 participants hi ha tres membres de la mateixa família, del comtat d''Oxford, que han estat registrant qualsevol símptoma i mantenint un "diari electrònic" de les seves experiències. Les mostres de sang se'ls prenen en una sèrie de visites de seguiment i són les que s'utilitzen per avaluar la resposta immunitària a la vacuna.

Malgrat les moltes esperances que s'ha dipositat en la vacuna d'Oxford –els responsables del projecte han arribat a apuntar que a la tardor podria estar a punt per a la fabricació en massa–, aquest dijous l'Agència Europea de Medicaments (EMA) s'ha mostrat un cop més molt més cauta i ha assegurat que només podria estar preparada per a l'aprovació en el termini d'un any, i encara en un escenari molt "optimista". El responsable de vacunes de l'EMA, Marco Cavaleri, s'ha manifestat molt "escèptic" sobre la data del setembre, que Sarah Gilbert ha apuntat reiteradament. La cursa per la vacuna continua en marxa.