Els xenòfobs de Suècia creixen però es queden en tercera força

L'extrema dreta Demòcrates de Suècia (SD) és el partit que més ha crescut a les eleccions legislatives d’aquest diumenge, tot i que el Partit Socialdemòcrata, liderat per l’actual primer ministre, Stefan Löfven, n'és el guanyador però el seu 28,2% obtingut és el resultat més baix de la seva història.

Amb el 70% del vot escrutat, l'ultra SD de Jimmie Åkesson ha obtingut un suport del 17,8%, lleugerament inferior de les seves expectatives, que rondava el 20%. Amb aquest resultat no ha superat el conservador Partit Moderat, liderat per Ulf Kristersson, que es manté en la segona posició amb 19,6% però es converteix en la clau. En aquest sentit, Åkesson ha afirmat estar "preparat per parlar i cooperar" amb tots els partits i en especial amb el líder dels conservadors.

Malgrat que els tres partits mantenen la mateixa correlació de forces que fa quatre anys, les distàncies entre ells s’han reduït molt: els socialdemòcrates han perdut tres punts percentuals, partint del 31% del 2014; els moderats gairebé quatre punts (tenien un 23,3%), i l’SD, per contra, ha crescut en cinc punts en comparació amb el 12,9% de fa quatre anys.

Qui creix i qui baixa?

Demòcrates de Suècia

Partit populista amb arrels neonazis, han experimentat un creixement exponencial des que van entrar per primera vegada al Parlament el 2010. Llavors van aconseguir un 5,7% dels vots (20 escons), i a les eleccions del 2014, un 12,9%, situant-se com a tercera força amb 49 diputat. Amb el 70% escrutat aconsegueix 63 escons.

Socialdemòcrates

És la formació que ha governat l’última legislatura amb el Partit Verd i amb el suport del Partit de l’Esquerra. En aquests comicis ha registrat els resultats més baixos de la seva història, empitjorant els del 2010, quan van obtenir el 30,7% dels vots.

Partit Moderat i Partit Verd

El conservador Partit Moderat baixen i els ecologistes fins ara quarts amb 21 escons (5,7%) cauen fins a l’última posició, amb un 4,4%.

Esquerra postcomunista

Creix significativament l’esquerra postcomunista, que passa de sisena a cinquena força (del 5,7% el 2014 al 8%), i també incrementen el seus suports el Partit de Centre (del 6,1% fa quatre anys al 8,6%, passant a ser quarta força) i els Democristians (del 4,6% al 6,4%), mentre que els liberals es mantenen pràcticament igual, del 5,4% del 2014 a un 5,5%.