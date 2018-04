EN DIRECTE: Zuckerberg dona explicacions al Congrés dels Estats Units sobre la macrofiltració de dades

El president de Facebook, Mark Zuckerberg, ha demanat disculpes per la filtració massiva de dades de 87 milions d'usuaris nord-americans de la xarxa social. En la seva primera compareixença al Senat nord-americà, Zuckerberg, amb vestit negre i corbata, ha admès que la seva companyia "no va fer prou" per evitar que les dades personals fossin utilitzades per l' empresa britànica Cambridge Analytica per ajudar la campanya del candidat republicà, Donald Trump. " No vam fer prou per evitar que aquestes eines s'utilitzessin també per fer mal. Això inclou les notícies falses , la interferència estrangera en les eleccions i els discursos de l'odi, així com les dades privades i els desenvolupadors. No vam tenir una visió prou àmplia de les nostres responsabilitats i això va ser un gran error. Va ser el meu error i ho sento. Jo vaig començar Facebook, jo el dirigeixo i jo soc responsable pel que passa aquí".

540x306 Zuckerberg beu aigua durant la seva compareixença al Senat. / ALEX BRANDON / REUTERS Zuckerberg beu aigua durant la seva compareixença al Senat. / ALEX BRANDON / REUTERS

Zuckerberg ha explicat, a preguntes dels senadors de la comissió, que Facebook ha obert una auditoria interna per trobar una explicació de com es va produir la filtració. "La meva principal prioritat ha estat sempre la nostra missió social de connectar les persones, construir comunitat i apropar el món", ha afirmat Zuckerberg, que ha deixat clar que no té previst oferir la possibilitat d'evitar els anuncis amb una modalitat de pagament. "Els anunciants mai no tindran prioritat", ha insistit en la gratuïtat per arribar al màxim de gent possible.

El jove empresari ha admès que Facebook va ser "massa lent" a l'hora d'identificar els ciberatacs provinents de Rússia per ingerir a la campanya electoral nord-americana del 2016 en què la xarxa social va ser utilitzada com a plataforma per afavorir Trump en detriment de la progressista Hillary Clinton. No obstant, Facebook havia ja constatat que Cambridge Analytica tenia accés a les dades el 2015, un any abans dels comicis, però la xarxa social no ho va notificar i avui Zuckerberg no ha sabut explicar perquè no es va actuar per corregir l'error.

De moment, la companyia ha anunciat un nou programa per recompensar les persones que denuncien amb proves la filtració de dades d'usuari.

As part of our commitment to protect your data, we are launching the Data Abuse Bounty, a first of its kind: https://t.co/qOCnwMP8CX pic.twitter.com/SZEFcSQCNP — Facebook (@facebook) 10 d’abril de 2018

Un dels senadors ha retret Zuckerberg que Facebook tingui una llarga llista de gestos de disculpes per altres errors al llarg dels seus 14 anys d'història però el president de la companyia ha assenyalat que "és difícil no fer errors per a una empresa que es crea en un dormitori". Zuckerberg va arrencar la xarxa mentre estudiava a la Universitat de Harvard.

A Twitter, Edward Snowden, exempleat de la CIA i de l'agència de Seguretat nord-americana NASA, acusat de la filtració de secrets que van posar en risc la seguretat nacional, ha retret el tracte excessivament amable que els senadors l'estan donant a Zuckerberg. "En cas que us pregunteu perquè el Congrés tractat avui al president de Facebook com un vell amic enlloc de collar-lo (no l'han fet ni jurar per declarar)", escriu l'exanalista, exiliat a la Rússia de Vladímir Putin, enllaçant una notícia del diari 'USA Today titulada: 'Facebook és el gran contribuent a les comissions del Congrés que interroguen a Mark Zuckerberg".

In case you were wondering why Congress today is treating Facebook's CEO like an old friend rather than grilling him (they didn't even require him to be sworn in): https://t.co/ZLOVIVUo18 — Edward Snowden (@Snowden) 10 d’abril de 2018

El multimilionari, de 33 anys, declara avui davant dels comitès de Comerç i de Justícia del Senat nord-americà i dijous davant la comissió d'Energia i Comerç de la Cambra de Representants. Zuckerberg hi arriba després de negar-se a donar explicacions al Parlament de Westminster davant dels diputats britànics que el volien interrogar sobre l'ús de centenars de milers de dades personals d'usuaris per afavorir el Brexit durant la campanya del referèndum del juny del 2016. A Washington haurà de respondre a l'acusació d'haver venut dades d'usuaris nord-americans per enfortir la imatge del candidat republicà Donald Trump amb la publicació de notícies falses, les 'fake news'.

Zuckerberg ha contractat un equip d'assessors per combatre la seva por a parlar en públic i canviar la imatge de jove desafiant per la d'un home disposat a demanar perdó i fer canvis seriosos.

540x306 Protesta d'Avaaz.org amb desenes de figures de Zuckerberg a les portes del Congrés, a Washington. / LEAH MILLIS / REUTERS Protesta d'Avaaz.org amb desenes de figures de Zuckerberg a les portes del Congrés, a Washington. / LEAH MILLIS / REUTERS

L'organització Avaaz ha convocat una protesta davant del Congrés amb desenes d'avatars de Zuckerberg per denunciar la comercialització de les dades personals.

De cara a la marató que l'espera al Congrés, Zuckerberg va contractar un equip d'assessors especialitzats en comunicació, entre els quals figura un assessor especial de l'expresident George W. Bush, Reginald J. Brown, que va treballar a la Casa Blanca entre el 2003 i el 2005.

Segons el testimoni preparat, Zuckerberg reconeixerà que la seva companyia va reaccionar "de manera lenta" a la suposada ingerència de Rússia en les eleccions nord-americanes del 2016, un fet que Moscou nega i que, als EUA, està sent investigat pel fiscal especial Robert Mueller.

El testimoni esmenta l'empresa Internet Research Agency, amb seu a la ciutat russa de Sant Petersburg i a la qual Mueller acusa de recol·lectar dades de ciutadans nord-americans. Per primera vegada, Zuckerberg preveu revelar que aquesta empresa russa "va actuar repetidament de manera enganyosa" tractant de manipular ciutadans d'Europa, els Estats Units i Rússia.

En concret, Zuckerberg creu que Internet Research Agency va arribar a 126 milions de persones mitjançant una sola pàgina de Facebook, mentre que també va arribar a 20 milions de persones a través d'Instagram, on els usuaris van compartir o expressar simpatia per contingut vinculat amb aquesta companyia russa.