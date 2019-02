Baiget no va dir abans de ser cessat que l'1-O era una irresponsabilitat, com ha dit el fiscal

Jordi Turull va entrar al Govern el juliol del 2017 substituint al capdavant del departament de la Presidència Neus Munté. El fiscal Jaime Moreno –que avui ha rellevat Fidel Cadena en l'interrogatori– ha iniciat les seves preguntes a Turull preguntant-li per un altre dels consellers cessats pocs mesos abans de l'1-O: Jordi Baiget. El fiscal ha preguntat a Turull per una entrevista en què Baiget havia afirmat que el referèndum "era una irresponsabilitat". Davant dels dubtes de l'acusat, el fiscal ha insistit que si no ho deia textual en el rerefons del text s'intuïa que no s'havia de celebrar el referèndum.

El fiscal s'equivoca en les paraules que va dir Baiget i es queda a mitges en la interpretació de la seva entrevista. L'exconseller d'Empresa va desencadenar una crisi de govern després d'oferir una entrevista a 'El Punt Avui' en la qual en cap moment parlava de convocar el referèndum com una irresponsabilitat. Del que sí que parlava Baiget és del temor a una resposta de l'Estat –"La situació fa respecte", afirmava–, apuntava la por a perdre el seu patrimoni i reconeixia les dificultats de dur a terme l'1-O: "L'Estat té tanta força que probablement no podrem fer el referèndum. ¿S'aprovarà una norma legal catalana perquè es pugui fer? Sí. Però en el minut 1 vindrà la suspensió. Hi aniran tant en contra que potser haurem de fer alguna cosa diferent, i alguna cosa diferent es pot assemblar a un 9-N". És a dir, Baiget defensava celebrar la votació però sense donar-li un caràcter referendari.

L'afirmació falsa del fiscal a l'interrogatori també és a l'escrit de conclusions del ministeri públic: "El 4 de juliol, l'aleshores conseller d'Empresa, Jordi Baiget, havia estat substituït per pèrdua de confiança, arran d'una entrevista en què el conseller considerava una irresponsabilitat que se celebrés un referèndum unilateral". Una lectura a l'entrevista demostra que Baiget mai va dir això.