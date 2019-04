Boye creu que si Puigdemont és escollit eurodiputat "Espanya no les tindrà totes"

Puigdemont comptarà amb immunitat si surt escollit eurodiputat 48 hores després de la proclamació dels resultats i “Espanya no les tindrà totes”. Així ha analitzat l’escenari post eleccions europees l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha explicat que, si això es produeix, “Espanya haurà d'enviar un suplicatori per demanar l’aixecament de la immunitat de Puigdemont”. Boye ha fet aquestes declaracions en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què també ha admès que va aconsellar al Govern que marxés després de la declaració d’independència. “Crec que haurien d'haver marxat tots i, avui, hi hauria un banc dels acusats pràcticament buit”, assegura.

L’advocat, però, s’ha mostrat confiat amb el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg, que sap “què és un estat democràtic i què no” i creu que el tribunal farà una mala lectura de l’acusació popular formada per “un partit franquista”. També ha criticat Manuel Marchena per crear elements jurídics contra els acusats com ara la “violència ambiental”. “Al banc dels acusats hi ha 2 milions de persones assegudes. No hi ha ningú pel que ha fet sinó pel que representen”, ha denunciat Boye, que assegura que hi ha una persecució política contra els càrrecs polítics amb l’objectiu d’escapçar el moviment independentista. En aquesta línia, Boye ha carregat contra la prohibició dels termes 'presos polítics' i 'exiliats' a TV3 mentre es pot continuar parlant de 'colpistes' als mitjans espanyols.

Tot i que considera “una diligència antiga” el cara a cara que va demanar ahir l’advocat de Joaquim Forn, Xavier Melero, al judici entre el comissari dels Mossos Ferran López i el coronel Diego Pérez de los Cobos per aclarir les discrepàncies entre els dos testimonis, Boye creu que la proposta de Melero va tenir un “efecte” important.

Sobre la querella de la Fiscalia contra Torra arran de l’ordre de la Junta Electoral Central de retirar els llaços dels edificis públics, Boye considera que el president de la Generalitat no ha comès cap acte de desobediència i denuncia que la JEC no pot actuar com una “entitat superior”.