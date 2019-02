El líder de CCOO carrega contra els líders independentistes: "Tothom és pres dels actes que ha fet"

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha criticat amb duresa els líders independentistes que han de fer front al judici de l'1-O. "Tothom és pres dels actes que ha fet", ha expressat durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum. El líder d'un dels dos sindicats majoritaris ha qüestionat el full de ruta de les formacions independentistes. "No és que s'hagin passat de frenada amb el Procés, sinó que han tingut una estratègia absolutament equivocada, sobretot en les mesures preses el 6 i 7 de setembre del 2017 al Parlament de Catalunya, amb les quals es van ficar en un carreró sense retorn", ha remarcat en al·lusió a l'aprovació de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, les anomenades 'lleis de desconnexió'.

Amb tot, Sordo ha fet una crida a reprendre el diàleg entre els dos governs. "Encara hi ha temps per destensar la situació a Catalunya" i ha apostat per recuperar el diàleg, ja que creu que "és l'única manera de reconduir aquesta situació". Per a Sordo, el judici, que s'ha iniciat aquest dimarts, respon a actuacions que segurament tinguin una acció penal, però ha advertit que "ajudarà poc a la reconducció política de l'assumpte. Cal conviure amb això".

"Cal destensar la situació, tractar de sortir de la lògica plebiscitària i del xoc de trens per les lògiques de deliberació política, i fa molta falta que els partits parlin", ha reiterat el secretari general del sindicat. Així mateix, també ha afirmat que la seva capacitat de sorpresa en la visió estratègica de la negociació "està superada" i ha tornat a insistir que cal posar el comptador a zero, encara que és conscient que hi ha coses que "no tenen marxa enrere".

CCOO i la UGT estan en el punt de mira de l'independentisme després que s'hagin negat a secundar les diferents mobilitzacions pels presos polítics. La setmana passada van fer una declaració conjunta en què donen llibertat als seus afiliats per participar a la vaga general del 21 de febrer, tot i que els dos sindicats van anunciar que no s'hi sumaran: "La pluralitat és un dels pilars de CCOO i la UGT, per això posem en valor que la nostra afiliació participi en mobilitzacions polítiques d’acord amb les seves conviccions", van exposar els dos sindicats majoritaris.