Cuixart critica la "manca històrica de cultura democràtica" dels poders de l'Estat

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha criticat aquest dimarts la "manca històrica de cultura democràtica dels poders de l'Estat". Coincidint amb la diada de Sant Jordi, una jornada que Cuixart passarà "entre jutges i fiscals", ha enviat una carta als socis de l'entitat titulada "Que la cultura ho inundi tot", on ha agraït als escriptors "que ens facin més feliços". El president d'Òmnium considera que la "malaptesa" dels magistrats evidencia la importància de la cultura com a "eina de tolerància, convivència i transformació social". "Les seves excel·lentíssimes nimietats estan fonamentades en una manca històrica de cultura democràtica dels poders de l’Estat", ha assegurat.

Cuixart també ha explicat que, en moments de distensió, els presos intercanvien opinions dels llibres que llegeixen, cosa que, per a ell, reafirma "la certesa que llegir ens fa més lliures, també des de dins de la presó". Amb un to optimista, i davant la incertesa dels resultats de les eleccions del 28 d'abril i de la sentència del judici de l'1-O, Cuixart cita a la carta Noam Chomsky per subratllar que "sempre hi ha un instint innat en la condició humana que ens mena cap a la llibertat" i que "sempre hi ha oportunitats per millorar el món".