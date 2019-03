Enganxada entre Millo i Pujol per "la trampa del Fairy"

L'exdelegat del govern espanyol, Enric Millo, ha tingut una topada aquest dimecres amb el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, amb Twitter com a tribuna pública. La declaració de Millo ahir al Tribunal Suprem va ser ahir Trending Topic a la xarxa social, concretament el moment en què va parlar d'una "escalada de violència" dels votants de l'1 d'octubre contra les forces policials, que va exemplificar, entre altres coses, referint-se a la suposada "trampa del Fairy" dels CDR, que consistia en col·locar detergent a l'entrada del col·legi perquè la policia hi rellisqués i després es donessin "puntades de peu a la cara dels agents".

La topada amb Pujol d'aquest matí ha començat quan el diputat ha publicat la seva intervenció d'aquest matí al Parlament a Twitter, en què afirmava que "els covards que en el 'Judici farsa' parlen del Fairy l'haurien de fer servir per rentar-se la boca i la pròpia consciència bruta, baixa i indigna".

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya no ha trigat en respondre a aquestes paraules amb una altra piulada, en què ha dit a Pujol que no "parlaria així" si li haguessin aplicat el Fairy a ell "com a la Guàrdia Civil l'1-O". "L'odi que desprens amb les teves acusacions calumnioses te l'hauràs d'empassar, si les mantens, quan et toqui defensar-les davant d'un tribunal", ha etzibat.

No parlaríes així @PujolBonell si el #fairy te l'hagéssin aplicat a tu com a la @guardiacivil el 1-O. L'odi que desprens amb les teves acusacions calumnioses te l'hauràs d'empassar, si les mantens, quan et toqui defensar-les davant d'un tribunal. https://t.co/IaeubCWh8H — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

Però aquest no ha estat l'únic missatge que Millo ha dirigit a Pujol. També ho ha fet a continuació (sense citar-lo) en un altre tuit, en què ha tornat a Pujol l'insult de "covard" i a més li ha dit "trampós". "L'insult i l'amenaça contra els que pensen diferent es converteixen en l'únic instrument a fer servir per defensar les seves idees", ha asseverat, la qual cosa ha considerat "patètica i menyspreable".

Para algunos personajes cobardes y tramposos, el insulto y la amenaza contra los que piensan diferente se convierten en el único instrumento a utilizar para defender sus ideas. Resulta patético y deleznable. https://t.co/yxAL5Hq3Vq — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

Millo ha dedicat part del dia a respondre a les crítiques i les acusacions que ha rebut a Twitter, i ha lamentat que "alguns" considerin "necessari criminalitzar, assetjar, insultar i amenaçar els que diem la veritat en aquest judici". "La veritat s'acabarà imposant i s'acabarà el marge per a la demagògia", ha conclòs.

Muchas gracias ! No entiendo el motivo por el cual algunos consideran necesario criminalizar, acosar, insultar y amenazar a los que decimos la verdad en este juicio. Al final , la verdad se acabará imponiendo,y se acabará el margen para la demagógia. — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

L'exdelegat del govern espanyol ha contestat fins i tot tuitaires anònims i algunes bromes sobre la seva declaració. "El que he explicat és veritat", deia a un usuari. També ha reclamat a diversos usuaris que demostressin que el que va explicar davant el tribunal és mentida. Fins i tot ha advertit una tuitaire que hauria de demostrar "davant un jutge" que menteix.

Et deus pensar que fa molta gràcia la teva brometa sobre el meu testimoni al Tribunal Suprem. Et demano que no m'insultis tractant-me de mentider, a no ser que puguis demostrar davant d'un jutge el que insinues. — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

lo que he explicado es verdad. Puede sorprender, lo admito, pero es cierto. — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

Si ?

Puedes demostrarlo, listo ? — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

ho pots demostrar ?? — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

busca, busca, seguro que lo encuentras. — Enric Millo (@EnricMillo) 6 de marzo de 2019

Marta Tordecillas estudia denunciar-lo per fals testimoni

En paral·lel a la pugna a les xarxes socials, Millo té un altre front obert. La dona que va denunciar que els policies li havien fracturat els dits, Marta Torrecillas, ha assegurat a 'RAC1' que està valorant denunciar-lo per fals testimoni al Tribunal Suprem.

Concretament, Torrecillas afirma que ella "en cap moment va demanar disculpes", com va dir Millo al Suprem, per haver "inventat una part del relat". Torrecillas es va convertir en la imatge de la repressió quan es va difondre un vídeo en què diversos agents l’arrossegaven violentament a l’IES Pau Claris. Ella va dir que li havien trencat els dits, però després la radiografia va revelar que en realitat tenia una capsulitis, una lesió més lleu. "L'endemà ho vaig rectificar a TV3, però en cap moment vaig demanar disculpes", ha assegurat: "El noi de l'ambulància em va dir que els dits podien estar trencats". Posteriorment, el metge li havia dit que es tractava d'una fractura, però no un trencament de l'os.