Forcadell: "No vaig plorar quan vaig rebre la sentència, vaig plorar quan vaig veure la violència als carrers"

"Ho sentim. Esperem veure-la en altres circumstàncies". Amb aquestes paraules van acomiadar-se els dos funcionaris del Tribunal Suprem que fa tot just una setmana van comunicar la sentència a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. "Quant m'ha caigut?", els va preguntar, i ells van respondre: "No ho hem llegit".

Instants després l'expresidenta de la cambra va assabentar-se que el Tribunal Suprem l'ha condemnat a 11 anys i sis mesos de presó per un delicte de sedició. "Era incomprensible", ha recordat Forcadell en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, realitzada divendres passat, en què ha admès que ella calculava una pena de deu anys perquè, creia, "era la xifra més dura, el pitjor escenari".

És davant d'aquesta condemna que Forcadell, tot i que "no hi confia", preveu demanar incident de nul·litat, tal com ja van avançar alguns dels lletrats dels presos polítics un cop es va conèixer la sentència. "El Suprem ha sigut el sostre dels nostres drets fonamentals, i s'han vulnerat", ha reflexionat l'expresidenta del Parlament.

No obstant això, l'exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha assegurat: "No vaig plorar quan rebre la sentència, vaig plorar quan vaig veure la violència als carrers".

Aldarulls després de la sentència

"Això no som nosaltres, no sé què passa", va pensar Carme Forcadell al veure les imatges dels aldarulls que van registrar-se la setmana passada a Catalunya com a resposta a la sentència del Procés. "S'ha de condemnar sense pal·liatius i ràpid", ha indicat l'expresidenta del Parlament, que ha avisat: "La gent, pensi el que pensi, té dret a sortir de casa sense que li cremin el cotxe".

Forcadell, però, ha entonat el mea culpa des de la presó de Mas d'Enric, al Catllar, i ha admès que potser van fer "una lectura precipitada" i que no van "tenir empatia amb la gent que no és independentista". "Si haguéssim fet una bona lectura no ens hauríem posat mai un calendari", ha opinat, en referència a les promeses d'aconseguir la independència que els dirigents van llançar durant la tardor del 2017.

En qualsevol cas, Forcadell ha fet una crida a la calma, ja que estem "tocats emocionalment". "Les emocions no deixen raonar bé", ha exposat l'expresidenta de la cambra catalana, que ha insistit que els presos "no poden estar al centre" ni ser "l'excusa i moneda de canvi de ningú". "Costa molt demanar a la gent en aquesta situació que es calmi, però necessitem pensar racionalment i políticament", ha dit.

El camí de l'independentisme

Més enllà de demanar assossec, l'expresidenta del Parlament admet que cal una "reflexió profunda i dissenyar un futur" dins l'independentisme. En aquest sentit, Forcadell lamenta les picabaralles entre les forces independentistes, especialment entre els socis de govern, i argumenta que li fan "ràbia". Tanmateix, creu que "en un moment tan i tan greu" acabaran posant-se d'acord. "No en tinc cap dubte. Seria inacceptable i incomprensible que no fos així".

Ara bé, l'expresidenta de la cambra opina que des de l'exili i des de la presó no és pot fer política i recorda que ella mateixa va deixar l'acta de diputada perquè, "malgrat tenir tots els drets a participar políticament, no estàs en condicions de prendre les decisions amb prou distància". "Podem tenir un lideratge ètic, moral, però no podem ocupar càrrecs representatius", matisa Forcadell.

Sobre el paper de les entitats sobiranistes, assegura que l'ANC "no ha de fer política, no ha de radicalitzar-se". "Ha de tornar als orígens, que era un espai on confluïen persones d'idees absolutament diverses que compartien la defensa del dret d'autodeterminació", recomana Forcadell, i conclou: "S'ha intentat utilitzar políticament per part d'uns i altres. No ho podem permetre".