Joan Ignasi Elena, portaveu jurídic d'ERC: "Dormen 5 hores per fer interrogatoris en què es juguen 17 anys de presó"

El judici al Procés, en directe

El portaveu jurídic d'ERC al judici de l'1-O, Joan Ignasi Elena, ha lamentat aquest dijous les "jornades maratonianes" al Tribunal Suprem (TS) després que ahir la sessió s'allargués durant gairebé 12 hores. "Han de dormir 5 hores per anar a fer interrogatoris en què es juguen 17 anys de presó? No té ni cap ni peus", ha lamentat per després afegir que és la demostració que es tracta d'un judici polític perquè tenen pressa per les eleccions. D'altra banda, ha subratllat que les acusacions de moment no han parlat de violència, que és la base de l'acusació per rebel·lió. Elena ha afegit que no hi ha cap fiscal, "per brillant que sigui", que pugui demostrar que hi va haver violència i malversació, perquè "no n'hi ha hagut".

Elena ha considerat que les llargues jornades al Suprem són una manca de garantia més del judici de l'1-O i ha demanat que es deixi d'improvisar. Per al portaveu jurídic d'ERC, no té sentit la incertesa i que no hi hagi un calendari fixat i ha posat de manifestat "l'esforç i el cansament" que suposa pels acusats que estan en presó preventiva els trasllats fins al Suprem.

D'altra banda, ha afirmat que de moment en els interrogatoris les acusacions no han fet referència a cap violència i ha recordat que sense violència no podrien ser acusats per rebel·lió, no se'ls estaria jutjant al Suprem i no estarien a la presó. "És molt greu el que està passant", la lamentat.

Tot i així, Elena ha assegurat que està molt satisfet de la "fortalesa i lucidesa" dels acusats i ha considerat que estan "desarmant" les "acusacions inexistents". "No és que els fiscals no hagin preparat bé els interrogatoris, és que cap fiscal, per brillant que sigui, podrà demostrar que hi ha violència on no n'hi ha, ni podrà demostrar cap fiscal que hi ha malversació quan no hi ha hagut cap despesa", ha conclòs.