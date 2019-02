El Parlament Europeu prohibeix la conferència de Carles Puigdemont i Quim Torra

Carles Puigdemont no podrà pronunciar una conferència dilluns al Parlament Europeu. Així ho ha decidit el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, després de consultar el departament de seguretat de la institució. Segons un comunicat de premsa, no s'autoritza l'esdeveniment que havia organitzat l'eurodiputat flamenc de l'N-VA, Ralph Packet, i on també havia de participar el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè "hi ha un elevat risc que suposi una amenaça per al manteniment de l'odre públic del Parlament".

Segons el comunicat, aquesta decisió està basada en "diversos elements", però cita en concret "la recent ocupació per part dels manifestants dels edificis del Parlament Europeu i de la Comissió a Barcelona". D'aquesta manera es considera també que les "tensions" vinculades al judici que ha començat aquest 12 de febrer, "la falta d'informació dels participants a l'esdeveniment" i, "especialment la possibilitat que hi hagi incidents al voltant del Parlament", justifiquen el veto a la conferència. Per tot plegat, es conclou que els serveis de seguretat del Parlament no podrien garantir l'ordre i la seguretat a la institució.

La prohibició de l'Eurocambra arriba just després que eurodiputats del PP, PSOE, Ciutadans i un exmembre d'UPyD, ho demanessin. PP, PSOE i Ciutadans ho van sol·licitar directament per carta al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, argumentant que una institució democràtica com aquesta no podia acollir un "evadit" de la justícia. Però, a més, l'europarlamentari del PP, Esteban González Pons, va anar més enllà i va arribar a demanar que, si se celebrava la conferència, Puigdemont fos detingut.

Los Grupos @PSOE @CiudadanosCs y @PPopular en el Parlamento Europeo exigimos por escrito al @EP_President que impida la entrada de Puigdemont el lunes, como se ha hecho hasta la fecha. Digo: si entra cualquiera puede retenerlo y ponerlo a disposición de @policia o @guardiacivil pic.twitter.com/D5VquaSKMW — González Pons (@gonzalezpons) February 14, 2019

El primer en reaccionar a la prohibició ha estat el responsable de comunicació internacional del president Quim Torra, Joan Maria Piqué, que ha tuitejat: "Quan el feixisme no s'atura a Espanya, arriba a tota Europa i es converteix en un problema encara pitjor".

La conferència, que havia organitzat l'eurodiputat de l'N-VA, Ralph Packet, s'havia organitzat sota el títol "Catalunya i el judici al referèndum, un repte per a Espanya". El primer eurodiputat que va demanar la prohibició de l'acte, Enrique Calvet, ha celebrat amb diversos tuits la prohibició. Després d'haver demanat via Twitter que els partidaris d'impedir la conferència enviessin correus al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, difós una imatge amb el cartell de la convocatòria sota una creu vermella i el següent text: "Gràcies pel vostre compromís i activisme. Ho hem aconseguit. Hem defensat amb dignitat la nostra democràcia davant d'aquells que l'ataquen i volen fragmentar-la i denostar-la. Hem actuat units i hem fet un gran favor a Europa i a Espanya".