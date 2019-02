"La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van evitar situacions molt més greus": les frases de Sáenz de Santamaría

Segueix el judici al Procés en directe

1. "Sobre el referèndum, vaig dir que no hi havia res a parlar perquè no era competència de l'executiu, no hi havia diàleg possible"

2. "Els informes policials sobre el fet que hi podria haver violència l'1-O els vaig conèixer a posteriori"

3. "No [vam creure que la declaració fos simbòlica], per això vam aplicar el 155"

4. "La professionalitat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va evitar situacions molt més greus"

5. "Si no s'hagués convocat la gent per actuar com a muralles humanes potser alguna de les imatges que vam veure no s'haurien produït"

6. "Durant tot aquell temps vam intentar preservar la convivència, tant de bo ho haguessin fet des de la Generalitat. Per això vam aplicar el 155"

7. "Els membres del govern de la Generalitat en van ser expulsats pel greu dany que havien fet"

8. "Només vaig veure les muralles humanes i el llançament d'objectes per impedir que es complís una resolució judicial"

9. "En qualsevol intervenció es produeixen imatges que a un no li agrada veure. La policia i la Guàrdia Civil actuen amb prevenció i prudència"

10. "Els que no van valorar que havien d'anar per una modificació de la Constitució crec que estan asseguts al banc dels acusats"