Puigdemont admet que el Govern no va executar la declaració d'independència "però és allà"

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont ha admès que el Govern no va executar la declaració d'independència, però ha volgut posar en valor la seva aprovació per part de la cambra catalana. "El Parlament va aprovar la declaració d'independència, però el seu deure és aprovar lleis i declaracions polítiques, i el deure del Govern és executar-les, i òbviament no vam executar el mandat del Parlament, però aquella declaració és allà", afirma.

Interrogat sobre si es penedeix d'haver declarat la independència en lloc de convocar noves eleccions o buscar alguna altra sortida, Puigdemont assegura que el que lamenta és aquell 10 d'octubre haver decidit "suspendre la declaració d'independència". "Crec que allò va ser clarament un error".

El periodista de la BBC conversa amb Puigdemont dins de la casa on viu a Bèlgica, on se'l veu seguir per televisió el judici del Procés contra els consellers i membres del seu govern, a més dels líders de l'ANC i Òmnium. "És una paradoxa que jo sigui un home lliure aquí a la UE i els meus col·legues s'enfrontin a un judici", diu Puigdemont, en una peça que intenta retratar com és la seva vida de "fugitiu".

"Jo no vaig escollir viure còmode i escapar de tot risc i desaparèixer de l'escena, sinó que vaig apostar per obrir un escenari més gran que mai i transformar la crisi catalana en un tema internacional, principalment europeu", es defensa, preguntat per les paraules del seu vicepresident, Oriol Junqueras, quan va dir que creia que era un "deure moral" quedar-se al país per afrontar el judici.

Puigdemont explica la vigilància a què està sotmès i relata que van trobar "dos aparells electrònics" sota els seus cotxes, un fet que està "sota investigació per part de la justícia belga". "Curiosament, els números de la SIM venien del Regne Unit", apunta.