Què pensava Santi Vila de la llei de transitorietat la tardor del 2017?

"Ni un estudiant de primer de dret hagués assumit aquesta llei". Així ha opinat sobre la llei de transitorietat jurídica, aprovada el 7 de setembre de 2017 al Parlament, l'exconseller Santi Vila durant el seu interrogatori al Tribunal Suprem. Aquest dijous ha afirmat que ell no hauria aprovat aquesta norma però què deia Santi Vila a la tardor de 2017?

Segons consta en l'hemeroteca, en concret en una entrevista a Catalunya Ràdio el 4 de setembre, abans del referèndum, el llavors conseller d'Empresa va criticar que es volgués aprovar la llei de transitorietat abans de l'1-O. A resposta de la periodista Mònica Terribas el 4 de setembre no va ser tant taxatiu però ja va assegurar que ell no hauria presentat la llei de transitorietat (es va exposar els darrers dies de juliol). "Vaig intentar influir perquè no es fes. Crec que ens hem de concentrar en allò que ens vincula a la radicalitat democràtica que és el procés electoral i la convocatòria del referèndum", va afirmar.

A parer seu, el Govern "no s'havia d'atabalar" amb les qüestions que recollia la llei de transitorietat i que, segons ell, eren "molt discutibles".

Com va justificar llavors, doncs, que la majoria independentista de Junts pel Sí i la CUP tinguessin previst aprovar-la el 6 i 7 de setembre? "Junts pel Sí no està sol i la CUP fa aquests plantejaments (...) A Esquerra hi havia opinions diferents però es va imposar el sector més abrandat" -va concloure en aquell moment-.

"Si hem d'anar a la presó hi anirem"

Tot i que Vila ha dit que el que va passar a Catalunya és "impropi d'una societat moderna i democràtica" i que "tots hauríem d'haver estat més responsables", abans de l'1-O, en un acte del PDECat abans del referèndum recollit per l'Empordà.info, va intervenir en un míting en un to que es desmarca del que diu ara -que considera el referèndum una mobilització-.

El 23 de setembre va assegurar: "Com ens hem de veure, especialment qui ens parla. No havíeu sentit anys i anys la cantarella que en Santi Vila és un moderat, és un tou (...) Deien que quan arribi l'hora greu ens fallarà, aquest quan arribi l'hora de veritat ens fallarà (...). I en Santi Vila, el vostre exalcalde i conseller, aquí el teniu i aquí el tindreu. I si hem d'anar a la presó hi anirem, si ens hi hem de jugar el patrimoni, ho farem. Ens hi va la dignitat de tots i la dignitat d'aquesta nació perquè mai els espanyols ens diran que existeix", va afirmar en un acte a Figueres.

En aquell mateix acte, el diputat de Junts pel Sí i ara de JxCat Lluís Guinó va defensar que la llei del referèndum no era il·legal sinó que estava "suspesa", en virtut del mecanisme estatal per demanar la suspensió automàtica al Tribunal Constitucional de les disposicions autonòmiques.