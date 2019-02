El Suprem citarà Rajoy, Torrent i la resta de polítics abans per allunyar-los de la campanya electoral

El tribunal del Suprem a càrrec del judici contra l'1-O citarà els testimonis de caràcter més polític a l'inici de la fase testifical per evitar que el seu interrogatori coincideixi amb la campanya per a les generals que arrencarà a mitjans d'abril, tal com ha avançat Europa Press i ha confirmat l'ARA.

Així, té previst que els primers tesstimonis a citar siguin els de caràcter polític, com són l'expresident Mariano Rajoy, els tres exmembres del seu Govern que han estat reclamats (Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro i Juan Ignacio Zoido) i també els mandataris catalans, entre els quals s'inclou l'actual president del Parlament Roger Torrent o el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, així com els diputats d'ERC al Congrés Joan Tardà i Gabriel Rufián, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Amb tot, les citacions continuen sense data, ja que de moment està encara pendent la declaració de deu dels acusats. Demà, el judici es reprèn amb l'interrogatori a l'exconseller de Presidència Jordi Turull, que va ser també candidat fallit en dues ocasions a la Presidència de la Generalitat. Un cop declari Turull, el següent acusat en ocupar la taula i la cadira reservada per als interrogatoris al Saló de Plens serà l'exconseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència Raül Romeva. Així, la fase d'interrogatoris podria acabar entre aquesta setmana i la propera i, per tant, la fase testimonial arrencaria a partir de llavors.