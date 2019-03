El Suprem rebutja la petició urgent de Torra de suspendre l'ordre de retirar els llaços

La sala tercera del Tribunal Suprem ha rebutjat la petició urgent del president de la Generalitat, Quim Torra, de suspendre l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços dels edificis públics de la Generalitat. Divendres, en resposta a la decisió de la JEC, Torra va recórrer-la per la via contenciosa administrativa. En concret, sol·licitava com a mesura cautelaríssima la suspensió de l'acord de la JEC. El Suprem ha obert una peça separada de mesures cautelars i ha donat deu dies a les parts per posicionar-se, però abans ha rebutjat la mesura urgent de suspendre la retirada de llaços que demanava Torra. Un cop passat aquest període, abordarà un altre cop la petició.

Aquest dimarts, després d'una denúncia de Ciutadans en contra d'un llaç groc al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, els treballadors de la Generalitat –que segons Presidència són qui l'havien posat– l'han retirat.