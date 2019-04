Els agents de la Guàrdia Civil descriuen únicament agressions dels votants l'1-O

El judici, en directe

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

Diferents agents de la Guàrdia Civil que van actuar en col·legis l'1-O testifiquen aquest dimecres al judici al Procés al Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia. Coincideix que tots van ser lesionats durant la jornada del referèndum, tot i que cap d'ells va anar al metge fins al dia següent o bé ja el 3 o el 4 d'octubre i sempre a un centre mèdic que els van indicar des de la comandància. Tots ells han descrit únicament agressions dels votants a preguntes del ministeri públic i han intentat minimitzar l'ús de porres i els cops contra els concentrats tant a les escoles de Callús (Bages), com Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), el casal d'avis de la petita població de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) -d'on no s'ha aportat cap vídeo de la càrrega als atestats policials-, Castellgalí (Bages) i Fonollosa (Bages). A preguntes de les defenses, han negat sempre l'existència de càrregues tot i anar carregats amb escuts, porres, cascs i en algun cas amb escopetes de bales de goma.

De fet, de deu agents que han declarat en relació a l'actuació als col·legis només un ha admès l'ús de les anomenades "defenses", tot i que ha precisat a resposta als lletrats dels presos que no les va fer servir durant tota l'estona. A Sant Iscle de Vallalta alguns anaven armats amb escopetes, però l'agent present, un capità de la Guàrdia Civil, ho ha negat, així com l'ús de porres.

651x366 Entrada dels agents de la guàrdia civil a l'escola de Callús (Bages). Entrada dels agents de la guàrdia civil a l'escola de Callús (Bages).

De la mateixa manera que la resta d'agents de la Guàrdia Civil que han declarat fins ara, han parlat de la gent concentrada davant dels col·legis com a "massa" i que l'actitud de "fustigació" era "constant", així com l'intent de gravar a pocs centímetres de les cares. Els "insults" i les "amenaces": "Fills de puta", "Feixistes", "Fora les forces d'ocupació" i "Votarem, votarem", sumats a "empentes", "puntades de peu", "sacsejades" i "cops de puny".

Les lesions han anat d'hematomes al braç a un cop a un testicle, passant per cops a les mans o les cames, en l'únic agent que ha declarat de Callús. Cap d'ells va haver de demanar-se la baixa. Un dels agents presents a Sant Cebrià de Vallalta ha dit que li van intentar treure l'arma reglamentària, però després ha precisat que només va durar uns segons. El responsable de l'actuació al col·legi públic de Castellgalí ha assegurat que la gent estava "molt organitzada", descrivint una situació de "resistència activa". Tot i que la gent evitava l'entrada de la policia al col·legi Sant Miquel agafats dels braços, ha assenyalat que igualment feien "cops amb les mans".

Tant a Callús com a Sant Cebrià de Vallalta i Castellgalí, els agents de la Guàrdia Civil han descrit que hi havia una parella de Mossos d'Esquadra que va decidir "no col·laborar" -exceptuant una que va oferir certa col·laboració però sense resposta- i mantenia una actitud "passiva". Al casal d'avis de Sant Iscle, a l'entrar la Guàrdia Civil, es van trobar els avis jugant al dominó. L'agent ho ha admès però en l'atestat diu que els van llançar una bola d'acer.

A preguntes de l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha assenyalat que no havia vist cap vídeo de la intervenció, en què un agent seria el que va llançar la bola cap enrere. El capità ha admès que el dia abans ja li van dir on hauria d'intervenir, tot i que no hi havia encara l'informe dels Mossos, i ha assenyalat que no se li va transmetre la instrucció de la secretaria d'estat de fer prevaldre la convivència ciutadana ni tampoc se li va dir que actuaven de manera subsidiària als Mossos, com han defensat el seus superiors.