Torra i Puigdemont faran la conferència en un hotel de Brussel·les després del veto del Parlament Europeu

Després del veto del Parlament Europeu, el president Quim Torra i el seu predecessor, Carles Puigdemont, celebraran finalment la conferència 'Catalunya i el judici al referèndum: un repte per a la UE' a l'Hotel Steigenberger de Brussel·les. Ho ha anunciat Torra a través d'un tuit en què critica que el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, no hagi "rectificat la seva decisió antidemocràtica". També assegura que es "reserva el dret a impugnar-ho".

Atès que el president @Antonio_Tajani no rectifica la seva decisió antidemocràtica d’impedir una conferència al @Europarl_EN i reservant-nos el nostre dret a impugnar-ho, la conferència amb el president @KRLS es farà a l’hotel Steigenberger de Brusel·les a les 18.30 hores. pic.twitter.com/iQ9hhRTY1s — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 18 de febrer de 2019

D'altra banda, el Parlament Europeu assegura que encara no té constància de la carta que divendres passat Torra i Puigdemont van enviar a Tajani, que al·legava motius de "seguretat" per justificar la prohibició de la conferència organitzada a la mateixa institució. Un portaveu de l'Eurocambra ha assegurat que per ara no havien rebut la missiva i no s'ha compromès a que, en cas que la rebin, sigui resposta pel president Tajani. En la carta, els presidents catalans argumentaven que durant l'últim any tant l’un com l’altre han visitat multitud de Parlaments i països, sempre amb "absoluta normalitat". "Els suposats problemes de seguretat no haurien de ser utilitzats per silenciar idees legítimes", lamentaven en el text, i també advertien Tajani que el seu deure és "preservar la llibertat d’expressió".