"Ser constitucionalista és una ganga perquè et permet desobeir la Constitució quan vulguis": les 10 frases de Turull al Suprem

1. "Jo era president de Junts pel Sí, no de Junts Perquè Sí. No és cap anormalitat que intentis per la via democràtica fer el que portes al teu programa electoral"

2. La demanda d’un referèndum estava avalada per 4.000 entitats a través del Pacte Nacional pel Referèndum a partir d’una resolució al Parlament que no va ser impugnada"

3. "Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent militaritzada, tenen criteri, el moviment independentista va de baix a dalt i després hi ha partits i entitats que recullen aquest sentiment"

4. "Els fets desmenteixen que es busqués incrementar la tensió com assenyala aquest document (Enfocats) perquè l’estratègia que vam seguir sempre va ser el diàleg"

5. "El juny del 2016 la CUP va votar en contra dels pressupostos i, per tant, era impossible que aleshores s’apostés per la via unilateral perquè encara no s’havia celebrat la qüestió de confiança ni configurat el Pacte Nacional pel Referèndum"

6. "El govern espanyol feia un ús i un abús de tot el que s’aprovava al Parlament, el TC feia advertències de coses que ja s’havien portat a terme"

7. "L’únic cop que he estat notificat pel TC va ser el 12 de setembre i curiosament aquell mateix el funcionari del TSJC em va lliurar una querella de desobediència continuada amb caràcter preventiu quan es diu que la justícia és igual per a tothom"

8. "Sí que vaig firmar el decret de convocatòria del referèndum i el va signar tot el Govern per donar una imatge d’unitat perquè s’havia escrit molta literatura de si anàvem a l’una i en teníem ganes"

9. "Quan el signem (decret de convocatòria del referèndum) no crèiem que cometéssim cap il·legalitat sinó que tenia encaix en la llei"

10. "Organitzar un referèndum es va despenalitzar i el govern de l’Estat ha incomplert 25 sentències del TC com cedir el 0.7% d'ajut al desenvolupament a la Generalitat. Si ets independentista no pots incomplir res, però ser constitucionalista és una ganga perquè et permet desobeir la Constitució quan vulguis. Jo per una interlocutòria que no té cap retret penal porto un any a la presó i després diran que no ens persegueixen per les nostres idees"