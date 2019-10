La UB aprova un manifest que rebutja la "repressió i violència policial" i exigeix la llibertat dels presos polítics

El dia que es va fer pública la sentència del Procés, les universitats públiques van emetre un comunicat en què mostraven la seva "indignació" per la condemna i demanaven una sortida política al conflicte català. Una setmana després, i havent viscut ja les mobilitzacions dels estudiants durant dies, les universitats eleven el to: convocaran claustres extraordinaris per aprovar el "Manifest conjunt de les universitats catalanes de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política". La Universitat de Lleida el va aprovar ja per 108 vots a favor, 12 en contra i 3 en blanc, i aquest dilluns ha estat el torn de la universitat catalana més gran, la Universitat de Barcelona, que també l'ha aprovat per 111 vots a favor, 7 en contra i 6 en blanc. Aquesta setmana està previst que ho facin la resta d’universitats públiques catalanes.

El text, molt més contundent que el que signava l'Associació Catalana d'Universitats Públiques la setmana passada, exigeix la "immediata posada en llibertat de les persones injustament condemnades o en presó provisional", i també que s'arxivin tots els processos penals i administratius en curs que s'hi relacionen. Sense explicitar-ho, això fa referència a les causes obertes contra els CDR empresonats o les 201 detencions que s'han fet aquests dies pels aldarulls, 28 dels quals estan en presó preventiva. En aquest sentit, les universitats mostren el seu suport a les "mobilitzacions cíviques i pacífiques" d'aquests dies i "rebutgen la repressió i la violència policial", que, afirmen, "ha ocasionat greus lesions a manifestants, amb l'agreujant d'haver emprat mètodes prohibits en diferents normatives, pròpies i internacionals".

En el manifest, diuen que "no hi ha marge per al silenci" de les universitats davant la situació actual "de repressió i erosió de les llibertats i els drets civils i polítics" i recorden el seu "compromís públic amb la defensa de les llibertats i els drets personals i col·lectius, el d’autodeterminació entre aquests". Aquest últim dret és el que va reivindicar el president de la Generalitat, Quim Torra, en sue parlamentària fa només uns dies.

Com en el comunicat de l'ACUP, reivindiquen novament una sortida política al conflicte, afirmant que "no hi ha altra via per a la solució dels conflictes i les diferències polítiques que el diàleg, la negociació i el respecte a l’expressió democràtica de la voluntat popular".

Les universitats consideren que la situació actual no només "amenaça" el sobiranisme català, sinó també "la integritat de les llibertats i drets fonamentals com els de manifestació i d’expressió, per una deriva autoritària que criminalitza la dissidència". "Aquesta excepcionalitat fa necessària i urgent una resposta cívica i institucional clara", afegeixen.

El SEPC demana garantir la mobilització dels alumnes sense sancionar-los

El posicionament de la UB arriba el mateix dia que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha demanat la suspensió de classes fins que es materialitzi "la fi de la repressió, l'amnistia i l'autodeterminació". En un comunicat, el sindicat s'ha adreçat a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, a qui ha demanat un posicionament contra la "repressió policial i estatal, en defensa del dret a l'autodeterminació i en defensa de l'amnistia de totes les preses polítiques".

Així mateix, exigeix a les direccions dels instituts que facilitin que els estudiants puguin canviar dates d'exàmens i que no es penalitzin les absències dels alumnes de graus de Formació Professional. "El SEPC insta els instituts i l'ACUP a posicionar-se, i a totes les estudiants a organitzar-se als campus i instituts per evitar que es facin classes i així totes les estudiants puguem continuar amb la lluita organitzada als carrers, ha conclòs.