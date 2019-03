L'esquerra alternativa madrilenya alça la veu contra el judici del Procés: "No hi ha democràcia sense dret a decidir"

'L'autodeterminació no és delicte' i 'No hi ha democràcia sense dret a decidir' són els dos missatges que encapçalaran la manifestació contra el judici del Procés aquest dissabte a Madrid, organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural juntament amb entitats cíviques i socials de la capital espanyola. Una de les seves portaveus, Elena Martínez, de la Coordinadora 25-S, s'ha mostrat esperançada que la mobilització obtingui "un gran suport del poble madrileny". "El sentiment republicà, antifeixista i democràtic hi serà", ha subratllat Martínez en roda de premsa al Teatro del Barrio, i ha confirmat que la manifestació començarà a les 18 h a Atocha i anirà fins a la plaça de la Cibeles.

Jaime Pastor, representant de Madrileñ@s pel Dret a Decidir, ha destacat que s'estigui jutjant al Suprem "el legítim exercici de la desobediència, el dret de reunió, de manifestació i participació política, que és el que es va exercir l'1 d'octubre". Pastor ha parlat del "dret a decidir-ho tot" com un procés "d'empoderament arran de l'amenaça reaccionària de l'Estat", en un discurs propi de l'esquerra alternativa madrilenya, que entén el dret d'autodeterminació com un aspecte inherent al sistema de drets i llibertats de la classe treballadora.

S'hi ha sumat Lucía Nistal, membre de l'entitat que va impulsar un referèndum sobre la monarquia a les universitats, que ha destacat la voluntat d'"obrir processos constituents" arreu de l'Estat. "Quan vam veure la repressió amb la Corona al capdavant ens va quedar clar que les noves generacions només rebem precarietat i repressió", ha lamentat Nistal en roda de premsa, en què ha alertat que ja s'ha dictat la sentència del Suprem contra els presos polítics catalans. Elena Ortega, de Madres contra la Represión, ha destacat que aquest dissabte la ciutadania es mobilitzarà en favor de la llibertat dels encausats.

El membre del secretariat nacional de l'ANC i coordinador de la comissió internacional, Jaume Bardolet, ha posat l'accent en la voluntat que la manifestació sigui "modèlica i cívica", en la línia de les manifestacions de l'entitat independentista. Preguntat per la possibilitat que hi hagi intents de manifestants de signe contrari de boicotejar-la, ha confiat que qui es mobilitzi sigui el Madrid "del no passaran" i de la "no-violència".

Desenes de milers de manifestants

Martínez ha calculat que seran "desenes de milers" els manifestants a Madrid, i no han tancat la porta que s'hi puguin anar sumant més actors. La portaveu de la Coordinadora 25-S ha assegurat que una cinquantena d'entitats madrilenyes s'han adherit a la convocatòria, més enllà de les entitats i partits catalans. L'ANC ha gestionat uns 380 autocars que sortiran des de diferents llocs de Catalunya, tal com va avançar l'ARA.

Martínez també ha comentat que li constava que s'estaven organitzant viatges des d'alguns llocs de l'estat espanyol, com Valladolid, Andalusia, el País Basc i Galícia. El protagonisme a la capçalera, tot i que hi haurà polítics i s'espera la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, correspondrà a l'esperit ciutadà i seran els representants de les entitats els que portaran la pancarta principal.