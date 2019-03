Una comissió de l'ICAB denuncia la "supeditació" del judici al calendari polític i demana expulsar Vox de la causa

La comissió de defensa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) denuncia diverses vulneracions de drets en les primeres setmanes del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. En un comunicat difós aquest dilluns, on s'analitzen la fase de qüestions prèvies i els interrogatoris als acusats, aquest grup de col·legiats –la responsable dels quals és Olga Arderiu, advocada de Carme Forcadell en el judici– assenyala entre els seus arguments la "supeditació" del judici al calendari polític. El text considera que "les presses del tribunal amb un calendari incert", adaptat a les imminents convocatòries electorals, repercuteixen negativament en el dret de defensa i en la tutela judicial efectiva, i "obliga les defenses a anar variant les seves estratègies sobre la marxa".

Així mateix, considera que la participació de Vox al judici com a acusació popular no té altre objectiu que "donar visibilitat al seu programa polític, declaradament antidemocràtic i al·lèrgic a drets humans fonamentals", motiu pel qual reclama que el partit d'extrema dreta sigui "expulsat de la causa". La comissió, que en cap cas reprodueix el criteri i les opinions de la junta de govern de l'ICAB, també rebutja la "greu ingerència" de Felip VI en el judici, després que el 20 de febrer avalés "la discutible tesi de la inexistència de democràcia fora de la legalitat".

La denúncia dels col·legiats no s'està de criticar la ratificació de la presó preventiva dels independentistes acusats per part del tribunal, una "situació que si era ja injustificable i no ajustada a dret [...] constitueix en el moment del judici oral una greu limitació del dret de defensa", afirma. Així mateix, considera que la reafirmació del Suprem com a tribunal competent per jutjar el cas –les defenses van demanar el trasllat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– no és "sostenible en dret" i constitueix una vulneració del dret al jutge predeterminat per la llei, a la doble instància i als drets lingüístics dels acusats. Sumen a aquests fets els "dubtes sobre la imparcialitat" del president de la sala, Manuel Marchena.

En relació a les proves plantejades per les parts, la comissió assenyala que s'estan utilitzant proves del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona sense que les defenses les hagin pogut conèixer, cosa que vulnera el principi d'igualtat d'armes entre acusació i defensa. I afegeix que la inadmissió de proves de la defensa, com una pericial d’experts policials britànics, estaria causant indefensió. Entre les vulneracions que denuncia el comunicat també hi ha la dificultat d’accés a la sala d’observadors, tant internacionals com "advocats en exercici de diferents col·legis de l'Estat". Aquests últims –recorda l'escrit– tenen dret a tenir lloc reservat i separat del públic en virtut de l’article 39 de l’Estatut General de l’Advocacia.

Finalment, la comissió carrega contra la "incompetència lingüística" de les acusacions en els interrogatoris, "que els impedia pronunciar correctament qualsevol nom o paraula catalana, i que arribava a l'extrem de ni tan sols entendre el contingut dels documents redactats en català [...] i que ningú s'havia molestat en traduir". Dels interrogatoris de les acusacions també es critica la tècnica en "preguntar sistemàticament sobre la ideologia i sobre les activitats perfectament legals dels acusats".