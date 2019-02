La crònica sonora del judici: Zoido tampoc sabia res

Ni el president del govern, ni la vicepresidenta, ni el ministre de l’Interior. Ningú es fa directament responsable d’haver donat l’ordre de carregar contra les persones congregades als col·legis durant l’1-O. Al llarg de l’interrogatori, Juan Ignacio Zoido ha respost en nombroses ocasions que no sabia ben bé com havia anat tot. Del major Trapero, per exemple, només ha dit que no li agradava estar coordinat per Diego Pérez de los Cobos. Això sí, l’exministre ha insistit que l’actuació de la policia, al seu parer, va ser racional i proporcional. I s’ha queixat de l’operatiu que van preparar els Mossos aquell dia.

Un dels moments clau de la jornada ha sigut el testimoni del lehendakari Urkullu, que ha confirmat que va fer de mediador entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy. Urkullu ha revelat que Rajoy tenia molts dubtes sobre l’aplicació del 155 i que Puigdemont tampoc veia clara la DUI. I ha explicat que Rajoy no va voler donar garanties de la no aplicació del 155 en cas de convocatòria electoral.

Aquest dijous també ha declarat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha explicat a la sala que el 20-S no es van produir danys importants al mobiliari urbà. En aquest sentit, l’Ajuntament ha aportat al tribunal informes que confirmen que només es van fer malbé 80 tanques.

Al matí també ha declarat el llavors secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, que ha insistit en la idea que la protesta davant d’Economia del 20-S va ser pacífica i transversal. Fachin ha explicat que fins i tot li va preguntar a un guàrdia civil que era davant de la porta si li molestava el fum del seu cigarret. Altres testimonis, com Gabriel Rufián o Xavier Domènech, també han insistit en aquesta idea.

La setmana que ve escoltarem els responsables de l’operatiu policial, a veure si algú assumeix l’ordre de carregar, i també de la secretària judicial. Són testimonis clau de l’acusació per demostrar els delictes de rebel·lió i sedició.