"No es pot descartar que es produís una acció fraudulenta malgrat el control de l'Estat als comptes del Govern": deu frases destacades de Montoro al Suprem

L'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha comparegut aquest dimecres com a testimoni en el judici al Procés. Totes les mirades estaven posades sobre ell per les explicacions que pugui donar sobre el suposat finançament del referèndum. Els encausats estan investigats per malversació per haver destinat suposadament diners a la votació, malgrat que els 35.000 milions que gestionava la Generalitat estaven sotmesos a la vigilància del govern espanyol. L'abril de 2018 Montoro va assegurar a 'El Mundo' que el referèndum "no es va pagar amb diners públics". Aquest dimecres, l'exministre ha matisat les seves paraules en declaracions davant la fiscalia: "De vegades simplifiquem massa assumptes complexos", ha dit. En el mateix sentit, ha afirmat que, malgrat el control exhaustiu al qual Hisenda sotmetia la Generalitat, "mai es pot excloure que d'alguna manera es pugui produir una acció enganyosa o fraudulenta". Aquestes són algunes de les frases més destacades de l'exministre.

1. "A partir de setembre de 2017 vam implementar un sistema a la Generalitat que no s'havia fet servir abans i que implicava un control absolut. Tots els fons estaven controlats".

2. "Vam prendre la decisió d'establir un control absolut dels pagaments fins el punt que vam substituir la pròpia administració autonòmica".

3. "Tota la Generalitat està intervinguda pressupostàriament i comptablement. Els representants de la Generalitat fan un acte públic amb la presència d'unes urnes no sufragades amb pressupost públic".

4. "Vam obligar que es fessin els controls i que la Generalitat enviés la informació de forma setmanal".

5. "Vaig veure indicis de prevaricació perquè funcionaris públics estaven obrint locals on s'utilitzarien recursos públics".

6. "Mai es pot excloure que d'alguna manera es pugui produir una acció enganyosa o fraudulenta".

7. [Sobre l'entrevista a 'El Mundo' en què va afirmar que no s'havien invertit diners en l'1-O]: "De vegades simplifiquem massa assumptes complexes".

8. "L'Estat pot intervenir qualsevol administració autonòmica si té dubtes sobre si s'estan utilitzant diners públics de forma il·legal".

9. "Els informes de la Guàrdia Civil i els de les fiscalies [sobre el finançament de l'1-O] han comptat amb l'assessorament de personal del ministeri d'Hisenda, molt qualificat".

10. "L'acte d'il·legalitat no neix en el cobrament, sinó en la meritació".