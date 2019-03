Insults, tocs de clàxon i enganxada de cartells: les "amenaces" als guàrdies civils del 20-S i l'1-O

El judici del Procés, en directe

Les concentracions davant els hotels on s'allotjaven agents de la Guàrdia Civil o davant les casernes de l'institut armat tornen a ser font d'acusació contra els líders sobiranistes al Tribunal Suprem, però la Fiscalia s'ha trobat només amb manifestacions en què es cridaven "insults", es feien gestos amb les mans, tocs de clàxon, enganxades de cartells i una "performance" –un simulacre de votació– contra els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

El guàrdia civil S24635E ha relatat que els esdeveniments que van tenir lloc davant l'hotel Nice de la Seu d'Urgell van ser una concentració el 3 d'octubre a la tarda amb centenars de persones en què es van fer alguns crits contraris a la presència policial: "Fills de puta" i "Fora les forces d'ocupació". A la seu de la comandància de Girona, un altre agent desplaçat des d'Alacant ha relatat tocs de clàxon d'una comitiva de diferents bombers quan passaven davant de l'edifici el 2 d'octubre, alguns amb les sirenes enceses, mentre proferien insults similars: "Fills de puta", "Covards" o "Feixistes". També gestos amb el dit del mig aixecat, "de cara dura" o amb el polze avall. Altres ciutadans responien des del cotxe de la mateixa manera.

▶L'agent de la Guàrdia Civil, que feia tasques de reforç d'edificis públics a Girona, ha explicat que el dia 2 d'octubre un comboi dels bombers els increpava amb crits de "feixistes" Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/mPoFL5Xlwk — ARA Política (@ARApolitica) March 28, 2019

L'agent de la Seu d'Urgell també ha explicat que davant l'hotel hi havia cartells en què s'informava de la convocatòria d'una reunió que es feia gairebé diàriament en una plaça del municipi lleidatà. "Als cartells apareixia el signe d'una cara amb una ratlla en diagonal que significava «No ens deixen expressar-nos»", ha recordat l'interrogat, fent referència al símbol d'Òmnium Cultural a favor de la llibertat d'expressió. El testimoni ha assegurat que no hi va haver cap "amenaça" que posés en perill la seva integritat física, per bé que es va sentir "coartat" perquè "no podia sortir de l'hotel". El guàrdia civil ha explicat que a causa d'aquests fets el propietari de l'hotel Nice no va renovar l'estada dels agents.

▶L'agent de la Guàrdia Civil recorda concentracions el 3-O davant de l'hotel on s'allotjaven de la Seu d'Urgell: "No hi va haver amenaces contra la nostra integritat física. Eren càntics" Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/SxlFxYqj6f — ARA Política (@ARApolitica) March 28, 2019

Un "'escrache' amb odi"

Un segon agent a la Seu d'Urgell ha explicat un cas d''escrache' la nit de l'1 d'octubre per part de ciutadans davant de l'hotel Nice i de l'Avenida de la Seu d'Urgell, que va provocar l'actuació d'una parella de mossos d'esquadra, que van identificar un dels congregats, que "es va alterar més del compte". El guàrdia civil amb TIP C34336U ha denunciat que es va produir un repic de cassoles i insults contra els agents allotjats, i també va veure "odi" entre els manifestants. Aquest testimoni ha explicat que va gravar amb el seu mòbil aquesta concentració i que va presentar una denúncia.

Un altre dels episodis que s'han explicat aquest dijous al Suprem és la concentració que va tenir lloc el 20 de setembre davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa, que va provocar que el cap de seguretat de l'equipament, l'agent G97659Y, ordenés tancar la porta. El testimoni ha descrit que els manifestants van col·locar una estelada al pal d'on penja la bandera espanyola i que, fins i tot, els propis guàrdies civils van bromejar al respecte. "La podrien haver deixat de record", ha recordat que van comentar. També ha explicat que els concentrats van fer "una mena de 'performance'", que es va traduir en un simulacre de votació del referèndum amb urnes de cartró. L'interrogat ha recordat que els concentrats van fer algun grafiti a la porta de l'edifici, van posar adhesius al mur i "es feien selfies", a més de cridar proclames com "Boti, boti, espanyol qui no boti" i "Aquí comença la nostra independència". L'agent ha reconegut que no va veure llançaments d'objectes.

El 20 de setembre a Valls es va produir una concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil d'unes 150 persones que va presenciar el sergent primer amb TIP G9988OL des de fins l'edifici. Segons ha relatat, els "incidents" que es van produir van ser insults i enganxades de cartells que van provocar "danys". "Van aplicar cola i cinta adhesiva i això fa que es desprengui la pintura", ha assenyalat l'agent. El testimoni ha explicat que quan quedaven entre 10 i 15 persones va sortir de l'edifici i en qüestió de minuts va desenganxar la propaganda del referèndum.

Cap vinculació amb el Govern

A preguntes de la defensa d'Oriol Junqueras, el lletrat Andreu Van den Eynde, tots els guàrdies civils han admès que cap de les fets narrats té vincles amb els acusats. Tres agents han explicat que un noi els va increpar mentre passejaven per Lleida el dia 2 d'octubre a crits d'"Assassins" i "Fills de puta", així com "Us matarem". Va demanar a altra gent que el seguís però ningú més li va fer cas. Els agents van interposar una denúncia, en què van declarar per videconferència en un jutjat de Lleida, que va imposar una pena de presó de vuit mesos al jove el febrer passat. No han recordat en cap moment que en el missatge que es va penjar a Facebook criticant la seva actuació l'1-O també es feia una crida a la calma.

El fiscal Jaime Moreno no ha aconseguit incriminar una mossa que presumptament, segons el ministeri públic, hauria enviat un 'whatsapp' en què comunicava tots els hotels on s'allotjaven agents a Lleida després de l'1-O. L'agent ha dit que no recordava si havia enviat el missatge i que la policia catalana en cap moment l'ha cridat a declarar per aquest assumpte. El president del tribunal, Manuel Marchena, no ha deixat que Moreno li seguís preguntant per l'assumpte. A diferència de la resta d'agents, el Tribunal Suprem ha identificat aquesta mossa pel seu nom i DNI, en lloc del seu número identificatiu, com passa amb la resta.

▶L'agent Alexandra Peralta dels Mossos d'Esquadra, que estava destinada a Lleida l'1-O, ha dit que no recorda si va enviar un missatge dient els hotels on s'allotjaven els policies nacionals. Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/T8mH4oOmOZ — ARA Política (@ARApolitica) March 28, 2019