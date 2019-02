La llei d'independència que la mesa del Parlament va admetre a tràmit el 2011 sense que arribés mai als tribunals

El Parlament va rebutjar el 13 d'abril del 2011 la llei d'independència presentada per Solidaritat Catalana per la Independència (SI), que pretenia atorgar a la cambra catalana la potestat de proclamar la república -inicialment els promotors plantejaven fer obligatori que es fes abans d'acabar aquella legislatura. Només ERC i el diputat Joan Laporta es van sumar a SI, que havia intentat acampar durant dos dies al Parc de la Ciutadella per pressionar els altres grups sobiranistes, i les esmenes a la totalitat del PP, PSC i Cs es van acabar imposant gràcies a l'abstenció de CiU. El resultat d'aquella votació seria avui només una anècdota si no fos perquè és el precedent que aquest dimarts ha portat a col·lació l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell durant l'interrogatori de la fiscal Consuelo Madrigal. No tant pel resultat de la votació sinó pel fet que la mesa del Parlament va admetre a tràmit aquella proposició de llei sense que ni la fiscalia ni els tribunals en prestessin la més mínima atenció.

El vicepresident segon de la cambra, Higini Clotas va titllar "d'il·legalitat absoluta" la proposició de llei i el líder de Ciutadans, que ja era Albert Rivera, va afirmar que recorreria la llei als tribunals, fins i tot abans que fos aprovada o rebutjada, per la seva "il·legalitat". No ho va fer i això que ja aleshores Rivera qualificava de "colpistes" als que defensaven que el Parlament podia declarar la independència.

Ni la fiscalia ni el Tribunal Constitucional van fer cap tipus d'advertència als membres de la mesa ni a priori ni a posteriori. Tampoc ho van fer quan, el gener del 2013, el Parlament va tramitar i aprovar la declaració de sobirania. Però aquella resolució sí que va ser recorreguda al Constitucional, que la va acabar anul·lant uns mesos després, canviant la jurisprudència que el mateix alt tribunal havia fixat fins aleshores. Els primers advertiments als membres de la mesa van arribar amb la declaració de ruptura que el Parlament va votar el 9 de novembre del 2015. Carme Forcadell i els membres de JxSí i de CSQP van obviar les advertències i la van tramitar perquè, en paraules de la presidenta de la cambra, "no permetrien que la censura entrés al Parlament". Aquella decisió va ser l'origen de la primera querella contra els membres sobiranistes de la mesa. Aquest dimarts, Forcadell ha declarat al Tribunal Suprem com a acusada d'un delicte de rebel·lió i un altre de desobediència.