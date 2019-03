"Jo no he d'interpretar les interlocutòries de la Fiscalia [sobre preservar la seguretat ciutadana]": les deu frases de Trapote

1. "El major Trapero va posar objeccions i reticències perquè no admetia que un responsable del ministre d'Interior coordinés l'operatiu de l'1-O".

2. "Els Mossos no van ser eficaços perquè les escoles estaven obertes l'1-O i fins i tot alguna gent hi va pernoctar per fer activitats lúdiques durant la nit"

3. "La majoria de ciutadans durant l'1-O van tenir actituds virulentes i l'estratègia per dificultar l'actuació de la Policia Nacional s'havia organitzat a través de les xarxes socials".

4. "Els Mossos van fer un dispositiu enfocat a salvaguardar la seguretat col·lectiva i per tant era impossible que poguessin fer cap intervenció als col·legis".

5. "No vam debatre amb els Mossos sobre el pla d'actuació perquè la fiscalia ja havia deixat clar que aquell pla no servia. No li havíem de dir nosaltres quin pla havia de presentar".

6. "La violència, l'agressivitat, amb gent fins i tot fent cadenes humanes per impedir que no poguéssim entrar als centres va ser molt virulenta".

7. "L'única reunió que va mantenir amb la magistrada va ser el dia 27, però jo no he d'interpretar les interlocutòries de la fiscalia [sobre la preservació de la seguretat ciutadana]".

8. "El principi d'actuació policial era actuar amb congruència i proporcionalitat, tot i que les situacions eren complicades per la resistència brutal dels concentrats".

9. "La utilització de material anti-disturbis (pilotes de goma) el decideix el cap de l'equip en funció de si la situació ho requereix".

10. "No vam intervenir en moltes ciutats perquè, conscients de les dificultats que tindríem, era millor tenir el major nombre d'efectius concentrats per no perdre efectivitat".