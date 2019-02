Observadors del judici de l'1-O alerten que la Fiscalia atribueix als encausats "la violència generada per la policia espanyola"

La plataforma International Trial Watch ha emès aquest dilluns un comunicat en què valora la primera setmana del judici contra l'1-O, al qual han assistit sis observadors de l'organització. L'entitat adverteix que "les acusacions no tenen en compte que les actuacions dels acusats poden estar emparades per drets fonamentals", i argumenta que el fet que considerin que han comès un delicte implica que estan "invertint l'ordre interpretatiu constitucionalment exigible quan hi ha drets fonamentals en joc". En el mateix sentit, acusa la Fiscalia d'atribuir als encausats la "violència generada l'1-O per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, minimitzant també la gravetat de les lesions patides per la ciutadania".

D'altra banda, l'entitat apunta que "el ministeri fiscal i l'Advocacia de l'Estat introdueixen fets nous" en els interrogatoris, i critica l'anomalia processal de començar el judici sense incorporar documentació de què no disposen les defenses i sí l'acusació. "Caldrà examinar fins a quin punt aquesta anomalia processal es transforma al llarg del procediment en causa d'indefensió material", assevera.

El comunicat adverteix a més que si, tal com al·leguen part de les defenses, "s'ha produït una vulneració del dret al jutge predeterminat per la llei", també es vulnerarà "el dret a la segona instància dels encausats no aforats". En el mateix sentit, alerta que el tribunal "no ha acceptat proves cabdals segons les defenses". "Caldrà constatar al llarg del procés si la denegació d'aquestes proves causa indefensió material a les parts" i, per tant, vulneració "del dret a utilitzar els mitjans de prova pertinents". La plataforma també critica que el Suprem no reservés espai a la sala per als observadors, fet que els ha comportat hores de cua.

En la primera setmana del judici, els observadors que van ser a la sala van ser el membre de l'American Bar Association William Mozdzierz; l'advocada i presidenta de la Lliga Francesa de Drets Humans i membre d'Euro-Mediterranean Human Rights (amb seu a Copenhaguen); l'advocat i membre de la Federació Internacional de Drets Humans (París) Alexandre Faro; l'advocat col·legiat al Col·legi de Charleroi i membre d'Advocats Europeus Demòcrates Frédéric Ureel; el jurista internacional de l'European Association Lawyers for Democracy Fabio Marcelli; i el catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla Javier Pérez Royo.