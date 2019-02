La prova que Cuixart fa por: esbandit de les portades

260x366 portada abc 27/02/19 portada abc 27/02/19

Temo que trigaré alguns anys a demostrar-ho –i tant de bo m'equivoqui– però dimarts es va forjar el lideratge del catalanisme de l'etapa vinent. Parlo, esclar, de la declaració de Jordi Cuixart al Suprem: a mig camí entre la política i l'humanisme, elevat en els ideals però arrelat a terra. Tanmateix, el seu pas pels interrogatoris ha sigut silenciat o minimitzat a les portades dels diaris. Des de Madrid només 'El Mundo' li dedica un espai ressenyable. "Cuixart ho nega tot però torna a amenaçar", titulen, evidentment en negatiu i amb una foto on se'l veu de lluny i en una pantalla. Cap referència a 'El País', 'Abc' i 'La Razón'. De fet, només en aquest últim diari hi ha una referència a la jornada transcendent del judici, amb un titular que busca l'escarni: "Forcadell nega el que tot el món va veure i afirma que 'la DUI no va existir'". Però encara resulta més eloqüent que, a Catalunya, només mereixi un subtítol sense foto tant a 'La Vanguardia' com a 'El Periódico'.

Per cert, a falta d'antidepressius, l''Abc' obria la farmaciola i treia en portada una entrevista al tenista Rafa Nadal: "Els espanyols no som conscients del bon país que tenim". Bé, és normal que Nadal estigui content amb Espanya. Com explicava 'El Confidencial', va poder reconvertir el seu Centre Internacional de Tenis en un hotel gràcies a una polèmica esmena aprovada 'ad hoc' que li estalviava anys de procés, esculls administratius i haver de pagar el 3% d'impost municipal d'obra. De fet, ja l'any 2012 va poder obrir aquest centre gràcies a una drecera personalitzada, negociada en aquest cas als despatxos del PP. I que Nadal lloï la sanitat espanyola té un punt d'irònic, tenint en compte que va establir les seves empreses al País Basc per estalviar-se impostos. Fins que Hisenda el va obligar a rectificar: aquí ja no li devia agradar tant l'Estat.