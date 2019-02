Cunillera acusa Casado d'estar "obsessionat" amb el 155 i creu que no es donaran les condicions perquè es pugui tornar a aplicar

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha afirmat aquest dissabte que està "segura" que "mai més" es tornaran a "viure unes condicions per les quals es pugui tornar a aplicar el 155 [a Catalunya]", i ha acusat el líder del PP, Pablo Casado, d'estar "obsessionat" amb aquesta petició. Cunillera ho ha dit als micròfons de Catalunya Ràdio, on ha reiterat la voluntat de "diàleg" per part del govern espanyol i ha afirmat que "no hi pot haver una sortida a aquest conflicte de vencedors i vençuts".

Respecte de la convocatòria d'eleccions anticipades el 28 d'abril, Cunillera ha dit que només hi ha dues alternatives: "O el 'trifachito' –PP, Cs i Vox– o un govern que es pugui construir sobre el Partit Socialista".

D'altra banda, la delegada del govern espanyol ha assegurat que "les eleccions no tenen per què ser una interferència per al judici" als presos i líders independentistes, un judici que, segons ha subratllat, "s'està desenvolupant amb una normalitat tremenda".

Cunillera també ha assegurat que "hi ha una campanya per voler fer creure que Espanya és un país antidemocràtic", cosa que ha defensat que "és falsa". Davant d'això, ha considerat que "Espanya s'ha de defensar" i ha de desmuntar aquesta campanya.

Per últim, la delegada del govern espanyol ha afirmat que s'ha de trobar l'encaix necessari perquè Catalunya se senti "còmoda" en el conjunt d'Espanya, alhora que ha assegurat que, perquè això passi, "Espanya ha de concebre Catalunya com una part importantíssima d'ella mateixa". Per aquest motiu ha defensat que cal que els dos governs parlin de com es construeix "aquesta convivència".