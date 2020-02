El Govern avala el retorn de la jornada de 35 hores a TV3 i Catalunya Ràdio

Els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio recuperen a partir d'aquest dilluns la jornada laboral de 35 hores setmanals. El Govern va donar llum verda la setmana passada al preacord que havien assolit al desembre els comitès d'empresa dels mitjans públics i el consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), i les dues parts ja han ratificat l'acord. En el cas de TV3, l'assemblea de treballadors el va validar amb 190 vots a favor, 13 en contra i 6 abstencions. Això implica que la sèrie d'aturades d'una hora que s'havien anunciat per a aquesta setmana coincidint amb els horaris dels Telenotícies han quedat desconvocades.

L'acord estableix que, amb efectes des de l'1 de gener, la jornada laboral a TV3 i Catalunya Ràdio és de 35 hores setmanals, però inclou també altres punts que els treballadors reivindicaven des de feia temps: es preveu un procés de rejoveniment de la plantilla mitjançant jubilacions parcials amb contractes de relleu, es garanteix que hi haurà disponibilitat pressupostària per a contractacions temporals al llarg de tot l'any (ja sigui per cobrir baixes o per afrontar pics de feina) i es dona estabilitat als treballadors amb contracte indefinit no fix.

La jornada de 35 hores està fixada al conveni dels mitjans públics catalans des del 1990, però el 2012 es va incrementar fins a les 37,5 hores setmanals, en línia amb tots els treballadors públics de l'Estat. El juny de l'any passat es va arribar a un acord transitori per tornar a les 35 hores de treball efectiu però afegint-n'hi dues i mitja més en concepte de "formació no planificada", que ara desapareixeran.