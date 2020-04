'La Razón' alerta: assessorar Sánchez és perjudicial per a la salut

260x366 El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón / Emilio Naranjo / EFE El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón / Emilio Naranjo / EFE

Hi ha un tipus de perfil periodístic que s'escriu amb mira telescòpica i passamuntanyes de franctirador. Perquè l'objectiu no és copsar la complexitat d'algú a partir dels seus trets personals, sinó més aviat caricaturitzar-lo, castigar-lo. Li ha tocat el torn a Fernando Simón, a qui La Razón dedica un text llarg i, en el subtítol, afirma: "Està pagant cara la seva sobreexposició mediàtica". Sí, esclar. Amb perfils com aquest.

La primera frase estableix el to. "El primer que salta a la vista de Fernando Simón és que està passant per un període de transició capil·lar difícil de definir i conseqüent amb els seus 57 anys". Com que es tracta de vendre la idea que assessorar Sánchez va malament per al cutis –i la salut– l'arrencada és bàsica. "No és d'aquests científics que flexionen els dits del peu cada nit per estimular les neurones", se'ns diu, tot seguit, sense revelar com han comprovat el que Simón fa, sota els llenços, amb les peülles. Però cal introduir, de seguida, la derivada moral. La tara. "Amb el PP, les seves intervencions eren purament tècniques, i ara es deixa portar per les seves idees". Sucumbir al sanchisme, per al diari de Planeta, té un preu. "Està començant a sentir una gran indefensió davant de la crítica i un malestar que podria ser agut", segons una font anònima. I, una mica més enllà, deixen caure la bomba: "Simón va en boca de tothom i bona part de la professió sanitària exigeix ja la seva dimissió". Aquest "bona part" és de barra lliure total. Quin percentatge? El 30%? El 70%? A més, on ho exigeix? No pas a internet: he provat unes quantes cerques a Google i no hi ha cap col·legi o col·lectiu que s'hagi pronunciat. Tant és: el perfilador guarda l'escopeta al maletí amb interior d'escuma, amb la satisfacció professional de la feina ben feta.