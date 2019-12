Atresplayer estrena una sèrie documental sobre Joaquín Sabina

Atresplayer Premium, el portal de streaming de pagament del grup Atresmedia, estrena avui Pongamos que hablo de Sabina, una sèrie documental de tres capítols (el segon es penjarà el 5 de gener i l’últim el dia 12) sobre el cantautor andalús Joaquín Sabina. L’espai està conduït per Iñaki López, presentador de La Sexta noche, i està previst que, després de l’emissió per internet, es pugui veure a La Sexta, en una data que encara no s’ha concretat. Cada capítol gira al voltant d’un tema concret que “ha marcat la carrera personal i professional” de Sabina: els pecats, els amors i les passions. Per elaborar el documental s’han dut a terme més de 30 entrevistes a persones del món de la música, però també de la política i d’altres àmbits, que revelen aspectes poc coneguts de la vida personal del músic. El programa inclou una gran quantitat de material audiovisual d’arxiu i també continguts inèdits, entre els quals una cançó que fins ara no havia vist mai la llum.