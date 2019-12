La Generalitat, ¿saquejadora o aportadora?

260x366 portada abc 9/12/19 portada abc 9/12/19

"La Generalitat s'emportarà la meitat dels préstecs de l'Estat a les autonomies el 2020", titula l' Abc en portada. La paraula clau és "s'emportarà". No pas rebrà, sol·licitarà, obtindrà, demanarà o necessitarà: s'emportarà. El nen bully que agafa la meitat del pastís i deixa els altres sense berenar. Tant se val que el FLA sigui un pedaç –amb interessos!– per pal·liar la limitació arbitrària de capacitat d'endeutament que viuen les comunitats autònomes (per tal que l'Estat sí que en pugui tenir). Per no dir el petit detall de les balances fiscals de Catalunya respecte a l'Estat. Es tracta, com sempre, del relat catalanofòbic segons el qual només demanem i acaparem. "La Generalitat aportarà la meitat dels interessos generats pel FLA": vet aquí un titular que mai no llegirem a l' Abc.

Vuit o nou o vint

"Miquel Iceta: «A Espanya hi ha vuit nacions, les he comptat»", titula La Razón. "Miquel Iceta: «A Espanya hi ha nou nacions»", piula Onda Cero. No és que el líder socialista tingui cap problema matemàtic. A l'entrevista d'on surten aquests titulars diu que són vuit o nou si es compta Navarra. I cada mitjà, tot i ser del mateix grup, ha preferit titular per una o altra banda. Igualment, del que es tractava és de generar el rebuig del lector/oient. ¿Com vols que hi hagi vuit nacions, en aquesta España Una?

No discriminaràs

La portada del Sun publica en portada "Els 10 manaments de Boris Johnson". Són, segons el diari, "les promeses electorals sagrades" del líder conservador. Solemnitat i música de metalls. Però fa quatre anys era Ed Miliband qui publicava un decàleg de manaments, i aleshores el diari va fer burla de la idea. Que si il·luminat, que si messiànic... Un exemple més de com la mala premsa confia en la fràgil (des)memòria dels seus lectors.