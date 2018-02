'La Razón' vol enterrar Franco (per no desenterrar Franco)

260x366 Portada de la Razón, 11 de febrer del 2018 Portada de la Razón, 11 de febrer del 2018

"Es pot exhumar Franco?" La portada de 'La Razón' ho planteja en forma d'interrogant, però és evident que la resposta per al diari és 'no'. Per justificar-ho, el subtítol diu que "els experts analitzen els grans obstacles legals i de competències per al trasllat del cos". Però l'interessant és l'editorial, titulat "Ja és hora d'enterrar Franco". La tesi és que el PSOE ha de deixar de donar la tabarra amb aquestes llaunes de la memòria històrica. La qual cosa, esclar, és la posició majoritària entre els vencedors i els seus hereus, no pas entre els vençuts. És com quan la Fox als negres dels Estats Units els diu que deixin això del racisme. Hosti, que pesats. En fi. Recordo l'editorial recent també d''El País' titulat "Franco ha mort". Tenint present que el dictador és cadàver des de fa quatre dècades, aquesta necessitat de la premsa espanyola d'haver-ho de recordar és símptoma, justament, de com és d'allargada i viva encara la seva ombra.

Amortallant Rajoy

Com que se suposa que els diaris donen informació, sovint els seus desitjos editorials –siguin dèries, fílies o fòbies– apareixen camuflats com a notícies. El més habitual és que recorrin a les enquestes per a aquest procés de dignificació: si al darrere hi ha un sondeig, pots argüir que estàs informant d'una tendència que la demoscòpia ha detectat. A la pràctica, el que fas és popularitzar nocions que, amb sort, s'acaben transformant en profecies autocomplertes. "Els votants del PP volen que Rajoy doni pas de seguida a un relleu", diu la portada d''El País'". És la continuació del capítol del dia abans, en què parlava de "transvasament massiu" de vots d'aquesta formació a Ciutadans. El terreny que llaura el titular de dissabte el sega el titular de diumenge. Mentrestant, a l''Abc' surten amb una enquesta en què diuen que el PP segueix primer. No es pot flairar quan hi haurà eleccions espanyoles i els diaris ja intenten avançar-ne –o sigui imposar-ne– el resultats.