TV3 aconsegueix el millor resultat en 10 anys

Amb una graella gairebé monogràfica centrada en el seguiment de la política catalana, TV3 ha aconseguit aquest octubre uns resultats d'audiència absolutament excepcionals: la seva quota de pantalla s'ha disparat fins al 17,5%, el millor registre des del març del 2007, fa més d'una dècada. De fet, cap cadena no assolia un resultat tan elevat a Catalunya des del novembre del 2008, quan Telecinco va aconseguir un 17,6%.

L'èxit de TV3 a l'octubre ha estat inqüestionable: ha millorat en 4,5 punts la dada del setembre (que era la més alta dels últims 19 mesos) i ho ha fet, a més, sense perdre el liderat ni un sol dels 31 dies del mes. De fet, des del 20 de setembre (el dia dels escorcolls policials en diverses conselleries) la televisió pública encadena 42 jornades consecutives sent la més vista a Catalunya. És remarcable també la gran distància que separa TV3 de totes les seves rivals: La Sexta, segona cadena més vista del mes, se situa 8,4 punts per sota de la pública, una diferència entre les dues primeres classificades que no s'havia donat mai des que es van començar a computar les audiències de televisió a Catalunya, el 1992. Gràcies a això, TV3 ha aconseguit capgirar, en poques setmanes, un inici d'any molt dolent: a hores d'ara lidera el rànquing anual amb un 11,3% de 'share', set dècimes més que Telecinco, malgrat que fins a l'agost no va liderar cap mes. Fa tot just mig any, a l'abril, TV3 havia fet el segon resultat més baix de tota la seva història, un 9,6%.