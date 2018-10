TV3 desenterrarà secrets del passat a la minisèrie ‘La fossa’

Quatre esquelets humans, l’un al costat de l’altre, miren al cel des de l’interior d’una fossa comuna de la Guerra Civil. Però qui els observa i els fa fotografies no són arqueòlegs, sinó un equip de forenses a les ordres de la sergent dels Mossos d’Esquadra Andrea Carmona. La fossa, situada en una zona boscosa als afores d’un petit poble del Penedès, va ser excavada il·legalment per un jove que esperava trobar-hi restes dels seus avantpassats. Però el noi ha estat assassinat. La seva mort és la que ha portat la sergent fins allà, però la investigació del cas es complicarà quan es descobreixi que alguns dels cadàvers que hi havia a l’interior de la fossa no corresponen a l’època de la Guerra Civil.

“L’Andrea és l’encarregada de descobrir com és aquest poble, de conèixer tots els seus habitants i de saber què ha passat amb aquest mort”, explica Nausicaa Bonnín, l’actriu que dona vida al personatge principal de 'La fossa', una minisèrie de quatre capítols que s’està rodant, fins a mitjans de novembre, a Avinyonet del Penedès i que TV3 produeix conjuntament amb la corporació valenciana À Punt Media, la productora catalana Bausan Films i la valenciana Wise Blue Studios.

L’arribada de l’agent de policia suposarà un element de distorsió que agitarà les aigües aparentment tranquil·les de la població i farà sortir a la llum tot allò que els seus habitants havien intentat oblidar durant anys. “És una història que parla dels secrets: la fossa és una metàfora del que vindrà després, quan es comencin a desenterrar secrets emocionals molt forts”, explica Maxi Valero, productor de Wise Blue Studios. Loris Omedes, responsable de Bausan Films i 'showrunner' del projecte, afegeix: “En qualsevol poble hi ha un passat que està enterrat: rumors, enveges... Tothom ho sap tot de tothom. La sergent Carmona fa aflorar tot aquest passat, que és el que dona sentit al que està passant”.

Per dur a terme la investigació, l’Andrea comptarà amb el suport del Domi, “un mosso de poble que arrossega la seva pròpia fossa” però que “reaccionarà” en conèixer la sergent, segons l’actor que l’interpreta, Sergio Caballero. Un altre personatge clau de la trama és la Joana (Núria Prims), la mare del jove assassinat (Marcos Franz). Ella és filla del poble on té lloc l’acció, però feia molts anys que no hi posava els peus. En conèixer la tràgica notícia hi tornarà per mirar d’esbrinar què ha passat, i això la portarà també a intentar reconstruir la relació amb el seu altre fill (Àlex Batllori), que li dona “bastants maldecaps”. El noi viu de lloguer en una casa del poble propietat de l’Àngel (Blai Llopis), un home ric que donarà un cop de mà a la Joana en la seva recerca. Ferran Lahoz, Bernat Quintana, Pau Durà, Mònica López, Francesc Garrido, Juli Mira i Miquel Gelabert també participen en la sèrie.

El director de 'La fossa' és Agustí Vila, que defineix la minisèrie com un 'thriller' “de to psicològic” en què “tots els personatges principals tenen un conflicte amb el passat”. “Fins que no accepten el dolor que suposa el pas del temps no poden refer la seva vida”, explica. Vila va impulsar el projecte juntament amb els guionistes Nil Quídam i Xarim Romaní. Des del primer moment ho van plantejar com un format de quatre capítols de 45 minuts, però, segons ell, “veient el resultat” s’ha posat sobre la taula la possibilitat de fer-ne més temporades. És un escenari que Omedes també apunta, però de moment el cap de ficció i cinema de TV3, Oriol Sala-Patau, el veu remot: “Ens ho plantegem com un projecte estanc”, remarca, tot i que reconeix que, si el personatge de la sergent Carmona es guanya l’afecte dels espectadors, no es pot descartar que en el futur protagonitzi noves investigacions.

Reivindicar les fosses

Encara que el punt de partida de la minisèrie sigui una fossa comuna, la trama no gira a l’entorn de la Guerra Civil, sinó que està ambientada en el present. “El tema de la fossa es toca amb molta naturalitat”, diu Prims, i Omedes es pregunta: “Per què no podem reivindicar que hi ha fosses comunes, donar-les a conèixer? En la mesura que sigui possible, intentem donar suport a la feina que fa la direcció general de Memòria Democràtica”. En aquest sentit, el 'showrunner' destaca que s’ha reunit amb els responsables d’aquest organisme per assessorar-se sobre les fosses i les actuacions que s’hi fan, i retratar-les de la manera més fidedigna possible.