TVE censura el nòvio d'una concursant d''OT' en la reposició del programa

En un format com 'OT' la norma diu que els protagonistes han de ser els concursants. Però a vegades no es compleix i el focus d'atenció se l'enduen els familiars dels 'triunfitos'. Això és el que va passar en la gala de dimecres passat quan Pablo Amores, la parella de la concursant nominada María Villar, va sorprendre els espectadors dient, entre altres coses, que el que més trobava a faltar de la seva nòvia era "el cul", i que el primer que farien quan sortís del programa era "follar". A la gala en directe, TVE no va poder fer res per frenar la fogositat del noi, però en la reemissió de diumenge al matí la cadena va decidir eliminar-ne l'aparició.

Un dels motius per a la desaparició d'aquest moment és l'horari protegit que regeix la franja en què s'emet la reposició del 'talent'. La reemissió de les gales es fa el diumenge al matí, a partir de les 11.25 hores, i l'horari de protecció a la infància va de les sis del matí a les deu de la nit. A més, hi ha una franja de protecció reforçada que afecta els caps de setmana, entre les 9.00 i les 12.00 hores. Malgrat l'eliminació de la intervenció de Pablo, RTVE té penjat el vídeo a la seva web com un dels moments més destacats del programa.

En la seva emissió original, l'aparició del nòvio de María va ser passades les 22.00 hores –el programa comença a les 22.40–, motiu pel qual no entrava en joc l'horari protegit. Els comentaris de Pablo van ser criticats per alguns usuaris de les xarxes socials que assenyalaven que no entenien com María –que s'ha manifestat com a feminista durant el seu pas pel programa– permetia que la seva parella fes comentaris sobre el seu cos. La 'triunfita', que finalment va ser l'expulsada de dimecres passat, no ha fet gaire cas de les crítiques i ha utilitzat el seu primer missatge a Twitter per fer broma amb les paraules de la seva parella.

hola!!! muchisisisisisimas gracias a todo el mundo q me ha apoyado sois lo mas de verdad :)) siento no haber pasado antes x aquí esq estaba follando — Maria (@mariaot2018) 2 de desembre de 2018

No és la primera polèmica generada al voltant de María durant el seu pas pel concurs. A mitjans d'octubre va ser al centre del debat després de demanar eliminar la paraula 'mariconez' del tema de Mecano 'Quédate en Madrid' que li tocava interpretar amb Miki en una de les gales.