Antena 3 convida a jugar

Un monstre gegant que es cruspeix el concursant si li arrenca la dent que no toca, una piràmide plena d’oli que cal escalar fins al capdamunt, unes enormes rentadores que s’han d’omplir després de creuar un camí inundat d’escuma, paraigües que quan s’obren et deixen xop, i tot tipus de substàncies destinades a deixar els participants fets un cromo, des de pintura fins a farina, nata o pasta de dents. Tots aquests elements, i molts altres, estaran presents al plató de Juego de juegos, un concurs que Antena 3 estrena avui a les 22.10 h i amb el qual el canal d’Atresmedia intentarà mantenir el lideratge de les nits de divendres que li garantia fins ara Tu cara me suena.

El nou programa, que serà presentat per Sílvia Abril, té ben poc a veure amb el concurs d’imitacions musicals, però tots dos parteixen de la mateixa base: oferir entreteniment de gran format per a tots els públics i amb sentit de l’humor. En el cas de Juego de juegos, ho fa a partir de diverses proves que combinaran la destresa física i els coneixements, i en les quals els concursants s’arriscaran a patir tot tipus de calamitats orientades a provocar riallades a l’altra banda de la pantalla. “Hi ha una mica de tot. És un concurs per a persones molt completes”, diu Abril, que destaca que en alguns jocs serà més útil la musculatura i en d’altres la matèria grisa. “Les proves són meravelloses, espectaculars i molt divertides: hi haurà moltes patacades, es mullarà molta gent, embrutarem els concursants tant com puguem i farem que la gent de casa s’ho passi molt bé”, promet la presentadora.

Tres rondes

Juego de juegos s’estructurarà en tres fases. Per a la primera hi haurà un catàleg d’una desena de proves, de les quals en cada entrega se’n veuran sis. En un dels jocs, per exemple, els concursants hauran de respondre a les preguntes que se’ls formulin suspesos d’un arnés que els catapultarà cap al sostre del plató (i els eliminarà automàticament) en el moment que cometin el tercer error. En un altre hauran d’endevinar la paraula que intenta descriure’ls un company, amb el risc de ser ruixats amb pintura si s’equivoquen. Ser el primer a arribar a dalt d’unes escales relliscoses o fer entrar unes pilotes al forat corresponent mentre els rivals intenten fer-los caure són altres dels possibles reptes que es trobaran els participants en aquesta primera ronda del concurs. A cada joc hi competirà un grup de persones diferents, i només la guanyadora de la prova aconseguirà la classificació per a la segona fase, en la qual s’enfrontaran, doncs, sis concursants.

En aquest segon tram del concurs hi haurà dues proves fixes. La primera és una espècie de joc de les cadires a cegues, en què els participants, amb els ulls tapats, hauran de ballar fins que s’acabi la música. A partir d’aquell moment començaran a aparèixer del terra uns tamborets que hauran de localitzar a les palpentes. Els quatre que aconsegueixin asseure-s’hi podran continuar jugant, però abans d’arribar a la final encara hauran de superar un últim obstacle, consistent en una bateria de preguntes que hauran de respondre des de dalt d’una plataforma situada a deu metres d’altura. Al primer error, cauran i quedaran eliminats.

L’únic supervivent d’aquesta segona fase jugarà llavors per aconseguir un premi de fins a 50.000 euros. Per endur-se’ls haurà d’identificar, en un màxim de 30 segons, les cares de deu personatges. El valor del xec que s’emportarà cap a casa dependrà de quants d’aquests noms hagi estat capaç de dir abans que s’acabi el temps.

Creat per Ellen DeGeneres

Juego de juegos és l’adaptació de Game of games, un format creat per l’actriu i presentadora nord-americana Ellen DeGeneres, que ella mateixa condueix a la cadena NBC. DeGeneres també produeix el programa als Estats Units a través de la seva productora, A Very Good Production, participada per Warner Bros ITVP, la companyia responsable de l’adaptació d’Atresmedia.

Game of games es va estrenar el desembre del 2017, i actualment es troba a la meitat de la segona temporada. L’estrena va superar els 9 milions d’espectadors, i tot i que les xifres han anat baixant progressivament (els últims capítols s’han situat al voltant dels 7 milions) la cadena li ha renovat la confiança i a mitjans de gener li va atorgar una tercera temporada. Abans d’arribar a Espanya, el programa s’ha emès també a Alemanya i a Austràlia, i properament debutarà a Mèxic i a Hongria. Per a Sílvia Abril, haver estat escollida per presentar-ne la versió espanyola és “un regal caigut del cel”, ja que es tracta d’“un programa familiar molt divertit”.

Al llarg de la seva carrera, l’actriu catalana ha estat molt vinculada a Antena 3, des que hi va debutar el 2003 de la mà d’ Homo zapping : després d’haver treballat en diversos programes d’Andreu Buenafuente, tant en aquest canal com a La Sexta, i a l’espai d’humor Me resbala, la temporada 2015-2016 va ser concursant de Tu cara me suena. Les seves últimes col·laboracions amb la cadena van ser al fallit La noche de Rober, amb què Antena 3 va intentar omplir el prime time del divendres durant el tram final de la temporada passada.

El 2015, el canal d’Atresmedia va trobar en Tu cara me suena una carta infal·lible per competir en aquesta franja, però fins ara no li ha trobat cap relleu prou potent per als mesos en què el concurs descansa. A banda de La noche de Rober (que va ser cancel·lat després de sis entregues que no van arribar al 10% de quota de pantalla), els dos últims anys ho ha provat amb el concurs de proves físiques Ninja Warrior, que en principi tornarà a la primavera malgrat que la segona temporada es va quedar amb un 11,5%. Abans de descobrir el filó de Tu cara me suena, la cadena havia programat a la nit dels divendres altres formats d’entreteniment familiar, com els concursos Avanti i Increíbles, el gran desafío o els espais d’humor Me resbala i Los viernes al show. Alguns van funcionar millor que altres, però cap no va aconseguir quallar. Aquest és el repte que té ara Sílvia Abril amb Juego de juegos, que s’haurà d’enfrontar a un nou competidor: avui mateix, La 1 estrena La mejor canción jamás cantada, amb el qual la cadena pública aspira a revalidar l’èxit d’ Operación Triunfo.