La consellera de Justícia renya Griso en directe per haver gravat a l'entrada de Lledoners

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha retret aquest dilluns a Susanna Griso que gravés dins del recinte de la presó de Lledoners, on la periodista havia anat per entrevistar Jordi Cuixart. Durant una conversa en directe al programa que Griso presenta a Antena 3, 'Espejo público', Capella l'ha acusat d'haver "fet trampes".

"Vostè va gravar el tram que hi ha des de la primera entrada fins a la porta del centre penitenciari, i vostè sap que això no es pot fer. Quan fa això, a qui qüestiona és als funcionaris", li ha retret Capella, a la qual cosa Griso ha contestat que "ningú" li havia demanat que no gravés res en aquella zona. "Sento posar en qüestió els funcionaris, però no hi va haver cap tracte de favor", ha remarcat la periodista. Segons ha explicat, ella va entrar a la presó acompanyant la família de Jordi Cuixart en una visita, tal com havien acordat prèviament, i va passar un qüestionari per escrit al president d'Òmnium, que ell va contestar també per escrit.

"Em van dir que no podia entrar amb cap telèfon mòbil ni gravar l'entrevista. Vaig pensar que si gravava on vaig gravar, que era pràcticament a l'aparcament de la presó, no posava en perill a ningú, però vostè em fa una estirada d'orelles i jo me l'aplico", ha dit Griso.