Qui ha deixat Vox sense presidències?

Un bonic contrast de titulars. "El PSOE deixa Vox sense presidir comissions en el Congrés", diu El Mundo. Però a El País treuen l'escut deflector: "PSOE i PP impedeixen que Vox presideixi comissions parlamentàries". Com que als socialistes se'ls suposa la tírria voxera, són els populars els qui queden –" ¡que soy compañero, coño!"– com a dolents de la pel·lícula. El subtítol abunda en aquesta idea: "El partit d'Abascal carrega contra els populars pel pacte". En tot cas, munició per al victimisme de Vox, que és el pinso que els alimenta.

Plastilina

Les dades del gener de l'atur permeten sempre llançar un cop de roc al cap del govern de torn: com que hi ha un component estacional, el normal és que pugin respecte del desembre. En aquesta ocasió, és cert que la caiguda de l'ocupació és la més severa des del 2013. Però, al mateix temps, es tracta de la millor dada en un gener des del 2008. Per tant, el titular "244.000 llocs de treball menys, el pitjor gener des del 2013", que guarneix la portada de l' Abc, és tècnicament correcte, però la selecció és qualsevol cosa menys innocent.

Divisme

Alfonso Ussía es fa l'ofès a Twitter: "Des de fa una setmana La Razón ja no penja el meu article, i no em sorprèn, sincerament". La resta de la caverna comença a recordar com el columnista fa temps que se sent marginat al seu diari, on –ehem– publica l'article de contraportada cada dia. El 2016 va deixar escrit que ja no escrivia "amb la mateixa llibertat de sempre". A partir d'aquí, les xarxes comencen a veure-hi mans negres repressores per haver criticat Susana Griso o Jordi Évole, del mateix grup comunicatiu. Però a Periodista Digital citen el mitjà, que explica que els articles hi són amb normalitat i Ussía hi apareix citat dient que "tot ha sigut un malentès".