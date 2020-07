Netflix cancel·la una sèrie turca per les pressions governamentals contra un personatge homosexual

Netflix ha cancel·lat el rodatge de la sèrie If only, que s'havia de dur a terme a Turquia, a causa d'un conflicte amb les autoritats locals per la presència d'un personatge homosexual. Segons informa el diari Financial Times, el govern turc va denegar a la plataforma el permís per rodar la sèrie, i la setmana passada, tot just un dia abans de la data prevista per a l'inici de les gravacions, Netflix va decidir donar per acabat el projecte.

Segons la creadora del projecte, la guionista turca Ece Yörenç, la sèrie no incloïa cap escena sexual que involucrés el personatge gai, que, de fet, no tenia "cap contacte físic" amb altres personatges. Davant les traves interposades per les autoritats turques, Netflix ha descartat refer el guió per adequar-se a les seves condicions i ha preferit cancel·lar la sèrie. La companyia no ha fet cap referència a la possibilitat de produir-la en un altre país. Tot l'equip tècnic i el repartiment d' If only era turc.

Tot i així, la plataforma ha assegurat que això no implica deixar de produir continguts a Turquia i ha recordat que té diversos projectes en marxa al país i que la seva intenció és crear-ne de nous.

If only, que s'havia anunciat al març i estava previst que s'estrenés l'any que ve, havia d'explicar la història d'una dona atrapada en un matrimoni infeliç que, inesperadament, viatja 30 anys enrere en el temps, just abans que el seu futur marit li demani de casar-se amb ella. El paper principal l'havia d'interpretar Özge Özpirinçci, la protagonista de la sèrie Madre, actualment en emissió a Antena 3.