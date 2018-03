El president de RTVE nega que es presentés Boadella com a "president de Tabàrnia", tot i les imatges que ho demostren

El president de Radiotelevisió Espanyola, José Antonio Sánchez, ha negat aquest dimarts al Senat, durant la seva compareixença davant la comissió mixta de control a la corporació pública estatal, que TVE hagués presentat el dramaturg Albert Boadella com a "president de Tabàrnia", malgrat que hi ha imatges que demostren que sí que ho va fer.

El diputat del PDECat Feliu Guillaumes ha preguntat a Sánchez sobre l'emissió en directe, el passat 6 de febrer, d'una roda de premsa d'Albert Boadella, autoproclamat president de Tabàrnia: "Li sembla normal que hi hagi un programa, una 'fake news' immensa de 40 minuts, en què el suposat president d'un país, Tabàrnia, parli en nom d'un país que no existeix al Canal 24 Horas?"

Inicialment, Sánchez, no ha entrat a valorar-ho perquè, en la seva opinió, "la formulació de la pregunta no es correspon amb la realitat", ja que "ni es va interrompre la programació ordinària ni se li va donar el títol de president de Tabàrnia al senyor Boadella".

Després, però, ha explicat: "No s'ha presentat el director i dramaturg, senyor Boadella, en cap moment com a president de Tabàrnia. Es va posar president de Tabàrnia, però entre cometes". I ha afegit: "Quan vostè posa entre cometes una cosa, vol dir que se li està donant un sentit diferent, perquè, si no, s'escriuria sense comtes, com és obvi i natural".

La realitat, però, és una altra, tal com demostren les imatges. Durant aquella roda de premsa, Boadella va aparèixer identificat, en un primer moment, com a "president de Tabàrnia a l'exili" i, efectivament, el càrrec apareixia entre cometes, de manera que es podia interpretar que era un títol autoatorgat i fictici, sense cap valor real.

540x306 El Canal 24 Horas de RTVE presenta Albert Boadella com "el president de Tabàrnia" El Canal 24 Horas de RTVE presenta Albert Boadella com "el president de Tabàrnia"

Ara bé, en contra del que ha assegurat el president de RTVE, més endavant les cometes van desaparèixer, i el rètol en pantalla indicava: "El president de Tabàrnia analitza la situació política i social a Catalunya".

540x306 Boadella identificat com a "president de Tabàrnia" a TVE Boadella identificat com a "president de Tabàrnia" a TVE

A més, Boadella també va aparèixer identificat d'aquesta manera en un tuit publicat des del compte oficial del canal de notícies de TVE, que convidava els espectadors a seguir en directe la seva compareixença anunciant -sense cometes- que "el president de Tabàrnia, Albert Boadella, analitza la situació política i social a Catalunya.