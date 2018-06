Alemanya evita el KO

Al minut 95, el drama era majúscul. S’havia maquillat amb un gol de Marco Reus a la represa, però seguia deixant Alemanya pendent d’altres partits en l’última jornada per seguir viva al Mundial. Fins que Toni Kroos, un dels assenyalats en el gol inicial de Toivonen per una pèrdua de pilota difícil de justificar, va clavar per tot l’escaire un llançament de falta que capgirava el marcador.Volta al resultat i volta a la situació. Els alemanys van explotar, com divendres havien explotat els brasilers amb el gol de Coutinho. Perquè el 2-1 a Suècia permetrà l’equip de Joachim Löw afrontar el duel contra Corea del Sud amb totes les opcions de classificar-se. Una golejada li donaria pràcticament el segell, mentre que una victòria mínima el tindria pendent del resultat del Mèxic-Suècia. Els nordamericans tenen 6 punts i una renda favorable de dos gols. Els suecs, els mateixos punts i balanç de gols que els alemanys.

Però tant és. El que celebrava Alemanya és que havia evitat el KO, que tindrà cinc dies més de vida a Rússia i que no donarà corda a la tragèdia que persegueix els últims campions del món, que en tres de les últimes quatre edicions han hagut de fer les maletes després de la fase de grups.

Agonia i poc encert

Va ser un partit agònic des del principi. I en cap cas perquè Alemanya no hi volgués posar remei des del primer minut. Al davant, però, va trobar-se una Suècia defensiva i competitiva, decidida a repetir el pla que li havia permès deixar Itàlia a casa a la repesca. L’equip de Janne Andersson va aguantar les primeres embestides i va deixar que passés el quart d’hora trepidant d’Alemanya. Era un atac-i-gol imparable.

Amb una alineació alteradíssima després de punxar contra Mèxic, amb Khedira, Hummels, Plattenhardt i Özil a la banqueta com a grans assenyalats, Alemanya va buscar la porteria contrària amb ràbia i orgull. Amb aquella capacitat d’intimidar de les millors ocasions. S’havia de recordar al món qui era el campió. Centrades de Kimmich, arribades de Reus i Werner, profunditat de Jonas Hector. Suècia no podia treure’s de sobre la pressió alemanya i vivia encaixonada a la seva àrea. Als deu minuts, Alemanya ja portava més d’un centenar de passada i Suècia, només sis.

Però no en va necessitar gaire més per trobar una escletxa. Amb una passada directa, Berg es va plantar davant de Neuer, però va fallar en la rematada, en una acció protestada per la banqueta sueca, que hi va veure falta de Boateng. L’ensurt va espantar Alemanya, que va perdre pistonada. La sang al nas de Rudi va fer perdre encara més ritme al partit i Suècia ho va aprofitar per guanyar metres i treure petroli d’una errada de Kroos per fer l’1-1. Els nervis de veure’s fora de Rússia van atabalar Alemanya, que no va trobar seny fins al pas per vestidors. L’entrada de Mario Gómez i el canvi a banda de Werner va reactivar l’atac alemany que, al minut 48 ja va trobar l’empat que, com a mínim, evitava l’adéu prematur. La falta de punteria i una vermella a Boatgeng va anar allargant l’agonia fins a l’esclat final.