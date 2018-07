Bèlgica s'acomiada en tercer lloc del seu millor Mundial (2-0)

La selecció de Bèlgica del tècnic català Robert Martínez marxa del Mundial sent tercera i superant, d’aquesta manera, la quarta posició que va aconseguir el 1986, el seu millor resultat històric en 13 participacions mundialistes. Gràcies als gols de Meunier i Hazard s'ha imposat a Anglaterra en un duel desinhibit, sense tensió i amb alegria en el joc, els ingredients que acostumen a ser habituals en les finals de consolació. En el duel particular per ser el màxim golejador, ni Lukaku –que ha sigut substituït a l’hora de partit– ni Kane han vist porteria, per tant, l’estilet britànic segueix encapçalant aquesta llista amb els seus 6 gols (3 de penal).

Tot i ser una final pel tercer i quart lloc, que s’havia de jugar amb la motxilla d’haver perdut les semifinals i haver de veure el partit que determinarà el campió per la televisió, tant Martínez com el seu homòleg Gareth Southgate han apostat per sortir amb els seus onzes titulars, tret de petites excepcions. Una posada en escena que prometia, si més no, espectacle. I els diables vermells s'han encarregat de donar-lo i, en cinc minuts, el carriler dret Meunier ha obert la llauna rematant una bona centrada de Chadli al punt de penal (1-0). Una jugada que ha anscut a les a les mans de Courtois, ha continuat amb una paret plena d’electricitat entre Chadli i Lukaku i que ha culminat el defensor del PSG, absent per sanció a les semifinals. A la primera part, Bèlgica ha manat.

A la represa, malgrat que el ritme ha baixat, les ocasions també han fet acte de presència. Eric Dier, una de les novetats en l’onze de Southgate, ha vist com Aldeweireled li treia sota pals una rematada picada que havia superat Courtois. Els anglesos han tret pit al segon temps i han estat millors que els belgues un bon grapat de minuts, tot i que Meunier, de nou, ha fet exhibir Pickford, en un contraatac dirigit per De Bruyne. En la següent jugada, també al contraatac, especialitat belga, el migcampista del City ha fet una passada filtrada impol·luta que ha definit Hazard al pal curt del porter (2-0). El gol del futbolista de Chelsea ha arribat a menys de 10 minuts pel final i ha acabat de noquejar Anglaterra.