El Brasil afronta el repte de jugar com el Brasil

La selecció brasilera, gran favorita per alçar a Moscou el 15 de juliol la seva sisena copa de campions del món, va debutar amb un tall de digestió contra els suïssos, quan l’equip de Tite va empatar després d’oferir un joc pobre. Un empat que s’ha convertit en un avís per a navegants dins del Brasil, que torna al terreny de joc a Sant Petersburg contra una selecció de Costa Rica que quedaria eliminada si perd (17 h / Cuatro).

Les dues seleccions s’han vist les cares tres cops abans en una fase final, i sempre s’ha ballat al ritme d’una selecció brasilera que necessita recuperar l’alegria en el joc que havia mostrat en alguns amistosos. Tite va ser criticat per la premsa per no haver aconseguit obrir la defensa de Suïssa malgrat unir sobre el terreny de joc, malgrat fer jugar plegats Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús i Willian. El blaugrana Coutinho va marcar amb un gran xut, però el Brasil va decebre en un partit que va provocar molt mal ambient dins de la federació brasilera, especialment per l’actuació arbitral. A part de protestar el gol de Suïssa, ja que el VAR no va considerar necessari avisar el col·legiat del partit d’una empenta sobre Miranda, al Brasil es va alçar la veu per les deu faltes rebudes per Neymar. A Sotxi, al quarter general de la canarinha es va arribar a escriure una queixa a la FIFA un dia abans de veure com el mateix Neymar abandonava l’entrenament al cap de 15 minuts per unes molèsties al turmell esquerre provocades, segons un comunicat oficial, pels cops rebuts contra Suïssa. Però Neymar es va poder entrenar amb normalitat des de llavors i serà titular contra els ticos. Tite no farà canvis respecte a l’equip que va empatar amb els suïssos. “No ens arriscarem amb la salut dels jugadors, encara que sigui un Mundial. Si juga voldrà dir que està en condicions de fer-ho”, va argumentar el seleccionador. A Costa Rica, la derrota contra els serbis va deixar l’equip tocat. L’equip d’Óscar Ramírez no va tenir alegria en atac, i els dies anteriors al duel contra el Brasil una picabaralla a l’entrenament entre jugadors va acabar amb una roda de premsa del president de la Federació, Rodolfo Villalobos, i el capità Bryan Ruiz per calmar les aigües. No s’espera que Ramírez faci gaires canvis en el seu esquema habitual.

Alegria a Kaliningrad

A l’altre partit del grup, Sèrbia i Suïssa (20 h / Telecinco) buscaran fer un pas de gegant en les seves aspiracions mundialistes. Sèrbia, que va guanyar Costa Rica, està a una victòria d’aconseguir, per primera vegada com a país independent, arribar als vuitens de final d’un Campionat del Món. Suïssa, per la seva banda, va ser capaç de deixar en evidència el Brasil, la gran favorita per a molts de Rússia 2018. Mladen Krstajic ha liderat des de la banqueta la renovació d’una Sèrbia més jove amb homes com Milinkovic-Savic, mentre que la Suïssa del bosnià Vladímir Petkovic va oferir una versió molt seriosa contra el Brasil.