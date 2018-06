La selecció espanyola topa amb Cristiano

Abans de començar el partit entre Portugal i Espanya, el president de la RFEF evitava als micròfons de Mediaset, amb elegància i un somriure, parlar de la destitució de Julen Lopetegui com a seleccionador espanyol. Tampoc va voler respondre als dards que, dijous, el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, li havia llançat quan va qualificar la seva decisió com una “reacció d’orgull absurda, desproporcionada i injusta”. Rubiales només tenia ganes que la pilota comencés a rodar i que la selecció espanyola fes un bon paper per ajudar a calmar una mica el polvorí que es viu aquests dies a la federació. Rubiales va tenir el seu desig a tocar, perquè quan faltaven cinc minuts per al final del temps reglamentari Espanya manava al marcador gràcies a dos gols de Diego Costa i un de Nacho, però un llançament de falta de Cristiano Ronaldo al minut 88 va impedir a l’equip que ara entrena Hierro sumar una victòria que necessitava com un bàlsam (3-3).

Cristiano, amb assumptes pendents per resoldre amb Hisenda que mereixen un capítol a part, ahir va recobrar a base de gols el protagonisme que sempre reclama i que últimament li havien pres altres jugadors, com Antoine Griezmann i la seva polèmica declaració d’amor per l’Atlètic de Madrid mitjançant un documental. Només havien passat tres minuts quan l’astre portuguès, més murri que ningú, va notar el contacte de Nacho dins l’àrea i ho va aprofitar per forçar un penal que ell mateix es va encarregar de transformar (1-0). Després d’obrir la llauna, els primers minuts van estar tenyits del vermell de la samarreta de Portugal -ahir la roja va jugar de blanc-. Però de mica en mica Espanya va començar a reaccionar.

Al minut 9, David Silva va xutar desviat per sobre del travesser de Rui Patrício després d’una deixada de Diego Costa, escollit per Hierro com a davanter centre titular. Per la seva banda, Portugal basava el seu joc en les mateixes armes que el van dur a guanyar l’Eurocopa el 2016: un replegament defensiu ferm i contraatacs endimoniats encapçalats per Cristiano Ronaldo i Gonzalo Guedes, un ingredient afegit perquè el jugador del València el 2016 encara no havia explotat i no va anar convocat a l’Eurocopa. Guedes va tenir una oportunitat molt clara per fer el segon, però es va adormir i Jordi Alba li va pispar la pilota quan es disposava a xutar.

El porter De Gea revifa Portugal

Just després de l’ocasió de Guedes va arribar l’empat d’Espanya en una jugada marcada per la polèmica. Diego Costa va fer un golàs (1-1) després de desfer-se de Pepe i Fonte, però la jugada havia anat precedida d’un cop de colze de l’hispanobrasiler al coll de Pepe que ni el col·legiat italià Gianluca Rocchi ni els assistents encarregats de dirigir el VAR van sancionar. L’empat va esperonar Espanya i Isco va tenir a tocar el segon amb un xut que es va estavellar al travesser, però el que va arribar va ser un nou gol de Portugal. A les portes del descans, Cristiano es va treure de la butxaca un xut tímid des de la frontal que el porter del Manchester United David De Gea no va saber aturar després d’una errada clamorosa al més pur estil Loris Karius a la final de la Champions (2-1).

El segon temps va començar amb una estona de tempteig que es va trencar als deu minuts de joc a pilota aturada. Silva va llançar una falta prop de l’àrea, Busquets va lluitar per la pilota i, a boca de canó, Diego Costa la va enviar al fons de la xarxa (2-2). La reacció espanyola no es va aturar aquí i, quatre minuts després, Nacho va avançar el combinat de Hierro amb un golàs des de fora de l’àrea (2-3).

Espanya va saber gestionar bé l’avantatge i, quan semblava que el duel acabaria amb victòria espanyola, una falta de Piqué a Cristiano a la frontal va canviar el signe del partit. Amb una barrera mal col·locada per De Gea, Cristiano va fer un gran llançament que va suposar l’empat (3-3) i va impedir que Espanya pogués començar a curar la seva crisi amb una victòria.